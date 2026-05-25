Mario Samper, representante de la víctimas de Adamuz, pide la dimisión de Óscar Puente: "El tren en España no es seguro"

Mario Samper, representante de la asociación mayoritaria de víctimas de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente en su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado. Samper también ha exigido responsabilidades al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por lo que considera "una cadena de despropósitos".

Samper viajaba en uno de los vagones del Alvia que chocó contra el tren Iryo. Desde su experiencia ha comenzado su comparecencia relatando cómo vivió el accidente y los minutos posteriores al choque de los dos trenes a la altura de Adamuz. En el impacto "me fui para atrás, hasta que fui a la parte delantera del tren y comprendí lo que había ocurrido. El tren estaba partido por la mitad, había fallecidos, heridos, una película de terror".

"El tren en España no es seguro"

Mario Samper ha responsabilizado al Ministro de Transportes por la falta de seguridad. "El tren en España no es seguro. Dios quiera que no vuelva a pasar. Hay muchas criaturas que viajan en tren todos los días. Ha criticado "la falta de atención a la red ferroviaria. Segura en la alta velocidad en Japón. España no tiene mucho que decir en este sentido".

También ha criticado el trato de Puente con las víctimas. En la reunión que mantuvieron "él nos dijo que no había soldado el rail...Nos sentimos estupefactos", asegura. En esa reunión le pidieron expresamente al ministro que dejara el cargo: "usted debe dimitir". Sobre Luis Pedro Marco, presidente de Adif ha dicho que le pidieron más medidas de seguridad, pero "no se han implementado las medidas que consideramos necesarias para que el ferrocarril funcione de forma segura". Cree que hubo graves negligencias en el mantenimiento de las vías antes del accidente: "Hay evidencias más que claras que el rail llevaba mas de 22 horas roto, pasaron 25 trenes por allí antes del accidente modo de ruleta rusa nos tocó a nosotros"

En su relato también se ha referido a los "45 minutos" que tuvieron que esperar los pasajeros del Alvia antes de ser atendidos. Caminaron hacia las luces de ambulancias que veían de fondo porque nadie se acercaba al punto donde habían descarrilado. "En mitad del caino nos encontramos con un agente de la Guardia Civil, nos dijo qué hacíamos por allí, él pensó que estábamos desorientados, les hablamos del descarrilamiento y el nos contestó: "no , el descarrilamiento está allí", nosotros "no, aquí", y ya él se dio cuenta que había otro tren descarrilado y llamó a sus compañeros".

También ha reclamado mayor agilidad para evitar que los damnificados se pierdan en la burocracia, y ha pedido más rapidez en la tramitación de las ayudas económicas para las víctimas. En nombre de todos los pasajeros de los trenes demanda también "más transparencia" en la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.