Un parque acuático de Tenerife ofrece entradas gratis para los que tengan nombres canarios

El parque Siam Park ha lanzado una curiosa iniciativa para celebrar este día, el 30 de mayo: ofrece entradas gratis para todas las personas que tengan nombres canarios, nombres guanches. Entre los seleccionados figuran algunos históricos y muy ligados a la cultura aborigen canaria, relacionados con menceyes o princesas guanches, como Bencomo, Añaterve, Beneharo, Pelinor, Tegueste o Acaimo, así como nombres femeninos como Dácil, Guayarmina, Guacimara, Cathaysa o Arminda. Para beneficiarse de la promoción, las personas que tengan alguno de los nombres incluidos en la campaña solo deberán presentar su DNI en taquilla el mismo día para acceder gratis a las instalaciones.

El mejor parque acuático del mundo

El Siam Park está situado en el sur de Teneirfe, en el municipio de Adeje. Fue construido en 2008, ocupa una extensión de 85.000 metros cuadrados que dan cabida a todo tipo de atracciones que tienen al agua como protagonista entre toboganes, piscinas de todas las dimensiones y formas, donuts gigantes en los que deslizarse, ríos que serpetean, bosques exóticos, tiendas y distintos restaurantes. Todo inspirado en el antiguo reino tailandés de Siam, del que toma su nombre. Desde hace diez años seguidos, los usuarios de Tripadvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo, han elegido este lugar como su preferido en sus últimos premios Traveler's Choice Awards, convirtiendo al Siam Park al mejor parque acuático del planeta.

En las tres categorías del concurso, promovido por la web de viajes, Siam Park ha resultado en primera posición tanto en el ranking nacional, europeo y mundial, ya que por el parque pasan anualmente visitantes procedentes de todo el mundo. Una de las atracciones más soprendentes y visitadas es la instalación Singha, un tobogán de 240 metros, por el que los más atrevidos pueden lanzarse desde una altura de vértigo para finalizar en una piscina.

Otro de los atractivos, es su playa artificial con ola de surf incuida, donde los amantes de este deporte puede disfrutar de la ola. El Siam no sólo abre sus puertas en horario diurno, para poder disfrutar del sol y del baño, también hay jornadas de ocio nocturno, con el Siam Night, que muchas veces reúne actuaciones musicales.

Este parque acuático recibe unos 3 millones de visitantes anuales, consolidándose como el parque acuático más visitado de Europa y uno de los principales atractivos turísticos de Tenerife. Desde su inauguración en 2008, ha superado la cifra histórica de 14 millones de visitantes.

Faltan algunos Menceyes y Princesas guanches

La nueva iniciativa para disfrutar el Día de Canarias del próximo 30 de mayo ha despertado la curiosidad de muchos canarios con nombre guanche. Aunque en redes sociales ya han llegado los primeras quejas, porque en la lista no aparecen nombres tan comunes como Yaiza, Yeray, Jonay, Gara, Nayra, Atteneri y muchos otros. Lo cierto es que el Día de Canarias tendrá nombre guanche en las sorprendentes atracciones del Siam.

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