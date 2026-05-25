'Dinamita Montilla' niega cualquier implicación en el crimen de Los Montes de Málaga: "Creo que alguien intenta hacerme daño"

José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla', negó este lunes ante el jurado popular de la Audiencia Provincial de Málaga cualquier implicación en el asesinato de un joven de 21 años ocurrido en agosto de 2022 en la zona de Los Montes de Málaga. El acusado, para quien la Fiscalía solicita 26 años de prisión por asesinato en concurso con robo con violencia y tenencia ilícita de armas, defendió que desde su salida de prisión en diciembre de 2013 "no ha cometido ningún delito".

Durante su declaración, Jurado aseguró que nunca estuvo en el lugar de los hechos ni en sus inmediaciones y afirmó sentirse víctima de una persecución ligada a su pasado criminal. "Creo que alguien intenta hacerme daño trayendo al presente el pasado", manifestó ante el tribunal.

Asimismo, el procesado calificó de "montaje" la investigación que lo señala como autor del crimen y vinculó su situación judicial a las críticas que difundía en TikTok contra la justicia, la monarquía y la clase política. En esa red social mantenía una intensa actividad, donde compartía imágenes de viajes y aspectos de su vida cotidiana por distintos puntos de España.

"Yo respeto al prójimo y solo quería disfrutar de la vida por toda España", afirmó durante su intervención, en la que también pidió disculpas si algunas de sus publicaciones pudieron resultar ofensivas o excesivas.

Uno de los principales indicios que sustentan la acusación es el hallazgo de restos biológicos del acusado en la cremallera de la mochila de la víctima. Jurado rechazó cualquier relación con esa prueba y sostuvo que solo puede explicarse por "un error en la manipulación" o por un intento deliberado de incriminarlo.

El acusado, de 63 años y natural de Málaga, cumplió anteriormente 28 años de prisión por cuatro homicidios cometidos entre 1985 y 1987 en la provincia malagueña. Aunque fue condenado a 123 años de cárcel, quedó en libertad en 2013 después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulase la aplicación de la doctrina Parot.

También se ha referido al caso Estepa

Pese a que el juicio se centra exclusivamente en el crimen de Los Montes de Málaga, Jurado también se refirió durante su declaración al caso de Ester Estepa, una mujer sevillana de 42 años desaparecida en Gandía en agosto de 2023. Reconoció que mantuvo una relación de amistad con ella y que convivieron durante 21 días, aunque negó cualquier implicación en su desaparición o posible muerte.

La detención de Jurado el 16 de mayo de 2024 en un bar de Valdebótoa, en Badajoz, reactivó las sospechas sobre el caso Estepa, ya que fue una de las últimas personas que estuvo con ella antes de su desaparición. Una fotografía tomada dos días antes muestra a ambos acompañados de una tercera persona.

La investigación policial sobre el crimen de Los Montes se apoyó, además del análisis genético hallado en la mochila de la víctima, en el seguimiento de la actividad del acusado en TikTok, donde publicaba con frecuencia imágenes y detalles sobre sus desplazamientos por distintos lugares del país.

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