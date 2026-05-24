Dos años de cárcel a una presidenta de comunidad por cargar 190 recibos a una vecina fallecida en Alicante

La Fiscalía pide dos años de prisión para una presidenta de comunidad de propietarios de un edificio de Dénia, en Alicante, acusada por cargar hasta 190 recibos con valor aproximado de 80.000 euros a una vecina que había fallecido.

El juicio se celebrará este martes, 26 de mayo, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

El ministerio público lo cataloga como un delito continuado de estafa por pasar esos recibos entre 2014 y 2019, a pesar de que la acusada conocía el deceso de la vecina. Por ello, admite que giró a la cuenta de la víctima más de 10.000 euros a su propio nombre y más de 69.000 euros a la cuenta de la comunidad de vecinos.

Estafa a personas mayores por "urgencia hospitalaria"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de estafar a personas mayores mediante la técnica de la "urgencia hospitalaria", en la que se hacía pasar por un médico para pedir dinero urgente destinado a supuestas operaciones de familiares gravemente heridos. El arrestado está investigado por trece delitos cometidos en Madrid, Alicante y Murcia, aunque no se descartan más víctimas.

Según la investigación, el sospechoso llamaba a las víctimas, de entre 85 y 100 años, asegurando que sus hijos necesitaban "clavos de oro" o material médico de alto valor para salvarles la vida. Para aumentar la presión emocional, utilizaba audios de personas llorando y mantenía ocupadas las líneas telefónicas durante horas para impedir que contactaran con familiares. La Policía logró detenerlo tras una persecución en patinete eléctrico y, durante el registro de su vivienda, intervino joyas, teléfonos móviles y un coche de alta gama.

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