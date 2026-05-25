Una enfermera de Sevilla, a juicio por consultar 80 veces el historial médico de la expareja de su marido

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar este martes, 26 de mayo, a una enfermera acusada de consultar hasta en 80 ocasiones el historial clínico de la ex pareja de su marido. En concreto, la enfermera le facilitaba a su marido los últimos datos de su ex pareja.

Por estos hechos, enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la enfermería durante 10 años.

Según el escrito de conclusiones provisionales, la encausada es una enfermera fija del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud. En concreto, en el centro de salud Don Pulino, situado en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra.

Debido a su cargo, la enfermera tenía autorización para acceder al historial clínico de la ex mujer de su marido. Al parecer, la enfermera tenía "ánimo de vulnerar la intimidad ajena" y lo hacía "para conocer y revelar" sus datos privados en materia de salud. Una vez conocía el historial médico de la ex pareja de su marido, se lo comunicaba.

La investigada llegó a acceder a dichos datos un total de 80 veces, entre el 28 de agosto de 2019 y el 18 de marzo de 2022. Tal y como sostiene el Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, con subtipo agravado de funcionario público, en este caso.

Así, enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante diez años.

Pena de prisión para una enfermera por consultar el historial clínico de su cuñada sin permiso

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena a una enfermera por acceder sin autorización al historial clínico de su cuñada. Por estos hechos, deberá cumplir un año y tres meses en prisión e indemnizar a la víctima con 1.000 euros.

Al parecer, la víctima acudió al médico el pasado 28 de enero de 2017 por ansiedad. Dos días después, la acusada accedió sin permiso al historial clínico y lo consultó durante unos minutos, aunque no consta que difundiese la información obtenida.

El Tribunal ha concluido que existen "pruebas incriminatorias suficientes" y ha dado especial relevancia a la propia declaración de la enfermera. Precisamente, la enfermera ha detallado que consultó ese historial porque su cuñada se lo pidió para consultar una medicación.