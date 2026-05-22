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Los españoles aislados por hantavirus podrán irse a casa si vuelven a dar negativo: así será su cuarentena

El nuevo protocolo de la Comisión de Salud Pública está dirigido a los 15 negativos, el positivo continuará su recuperación aparte.

Imagen del Hospital G&oacute;mez Ulla de Madrid

Imagen del Hospital Gómez Ulla de MadridReuters

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Este jueves, la Comisión de Salud Pública ha aprobado un nuevo protocolo de seguimiento del brote de hantavirus. En España hay 16 personas en cuarentena: 14 en el Hospital Gómez Ulla -uno de ellos negativo, y dos mujeres en Alicante y Barcelona.

Con este nuevo protocolo aquellos asintomáticos y que hayan dado negativo en las PCR de hantavirus, siempre y cuando reúnan las condiciones para garantizar el aislamiento, podrán pasar los últimos 14 días de los 42 de cuarentena en sus domicilios. Además, serán sometidos a controles diarios por parte del personal de Salud Pública.

El documento está dirigido a los 15 considerados contactos, ya que el positivo continuará hasta su recuperación en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

Durante los primeros 28 días, la cuarentena se realizará en el hospital, desde el "día cero" que se establezca para cada contacto: los aislados en el Gómez Ulla llevan desde el 10 de mayo y las dos mujeres de Alicante y Barcelona desde el 28 de abril. Mientras que los 14 del hospital fueron aislados al convivir en el barco con personas que estaban contagiadas de hantavirus, las dos mujeres viajaron en el mismo avión con una de las fallecidas por el virus.

Ahora, gracias a esta aprobación, estas dos últimas podrán continuar la cuarenta desde sus casas, siempre que den negativo en la PCR y sigan siendo asintomáticos. Además sus viviendas tendrán que disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, y pueda garantizarse una comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet.

En el caso de que no se pueda garantizar ninguna de las medidas anteriores, o el contexto social/familiar no es el adecuada, las autoridades de Salud Pública de la comunidad de residencia activarán los recursos necesarios para ofrecerle la posibilidad de aislarse en otro lugar específicamente designado para ello.

¿Cómo será la cuarentena?

Una vez abandonen el centro hospitalario, se trasladarán a sus domicilios en transporte sanitario convencional, evitando el público. Los acompañantes, así como el conductor del vehículo, deberán estar separados y utilizar mascarilla FFP2, así como extremar la higiene en las manos.

En sus casas serán sometidos a dos controles de temperatura: de 08:00 a 10:00 horas, y de 20:00 a 22:00 horas. Si los contactos presentan síntomas como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia, no se desplazarán al hospital, sino que permanecerá en el domicilio y contactarán inmediatamente con el responsable de Salud Pública autonómico designado.

Mientras permanezcan en sus domicilios las citas médicas no urgentes deben posponerse. Tanto para los aislados como para los convivientes, el protocolo recoge medidas como el uso de mascarilla FFP2 en espacios compartidos, limitación de visitas, distancia interpersonal y pautas específicas de limpieza y gestión de residuos.

"Este protocolo está guiado por el principio de precaución y por ello se establecen medidas de prevención máximas, justificadas por la transmisibilidad de persona a persona y la alta letalidad de la infección por virus Andes", asegura el documento. Pero advierte que la enfermedad "podría aparecer en cualquier momento" hasta los 42 días.

¿Cómo son las visitas?

Desde esta semana, los contactos negativos ya pueden recibir visitas. Lo hacen en un horario establecido, preferentemente en su habitación, y limitándolas "a un círculo estable de relaciones cercanas" hasta un máximo de dos a la vez. Aunque aquellas personas embarazadas, bebés, personas con enfermedades de base o con movilidad reducida que no puedan ponerse y quitarse el EPI de forma adecuada deben abstenerse, es decir, los grupos más vulnerables.

Ambos llevan una mascarilla FFP2, la cual no puede quitarse en ningún momento ante la posibilidad de que el virus se transmita por vía aérea. Además, los visitantes deben ponerse un EPI proporcionado por el hospital, cuyo personas supervisa si se pone de forma correcta. Tras la retirada del traje se le realiza higiene de manos con antiséptico hidroalcohólico.

Siempre que se garantice el uso de mascarilla, la distancia interpersonal de al menos un metro y el uso previo de gel hidroalcohólico, pueden salir a espacios compartidos del hospital que el centro determine.

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