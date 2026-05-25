Buscan a un menor de 12 años desaparecido hace casi una semana en Aranjuez

Familiares, amigos, compañeros y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a Izan C.R., un menor de 12 años desaparecido desde el pasado 19 de mayo en Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, según ha informado la organización SOS Desaparecidos.

El menor mide algo más de 1,50 metros, tiene complexión delgada, pelo moreno y ojos de color castaño oscuro. Según han detallado fuentes de la asociación, el niño se habría "fugado" de un centro de la localidad madrileña en el que residía.

Izan vivía, al parecer, en un centro de menores tutelados de la Comunidad de Madrid situado en Aranjuez junto a otros dos hermanos, según informa 'ABC'. El mismo medio apunta a que el menor pudo haber sido secuestrado por su propia madre en 2021, cuando habría sido sacado de ese centro.

La desaparición ha movilizado a su entorno más cercano y a las autoridades, que mantienen activo el dispositivo de búsqueda para tratar de dar con su paradero. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta con la descripción física del menor y ha pedido la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda resultar útil.

Las autoridades recuerdan que, ante una desaparición, cualquier dato puede ser relevante, especialmente si permite reconstruir los últimos movimientos del menor o aportar pistas sobre las personas con las que pudo encontrarse tras abandonar el centro.

Quienes dispongan de información sobre el paradero de Izan C.R. pueden ponerse en contacto con la Policía Nacional, en el teléfono 091; con la Guardia Civil, en el 062; o directamente con Emergencias 112. También pueden comunicar cualquier dato a SOS Desaparecidos a través de los teléfonos 649 952 957 y 644 712 806.

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