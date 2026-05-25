Los técnicos sanitarios toman las calles para conseguir su reclasificación laboral: "No reconocen mi trabajo" 

Los sindicatos se movilizan en las calles para exigir la reclasificación laboral de los Técnicos Superiores y Medios del Sistema Nacional de Salud, adaptándola a sus titulaciones de Formación Profesional. Aunque esta mejora ya se incluyó en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 por el Gobierno, UGT y CCOO. Cuatro años después la medida sigue completamente bloqueada por falta de financiación.

Una reclasificación que no llega

El sector denuncia un "bloqueo impuesto" por parte del Ministerio de Hacienda, alertando de que esta situación perpetúa su precarización tanto a nivel de reconocimiento profesional como económico. Como respuesta, se han activado movilizaciones a nivel estatal.

Desde Antena 3 hemos hablado con muchos de ellos y aseguran que las consecuencias van más allá de lo económico: "Emocionalmente me desmorona mucho, a pesar de que me encanta mi profesión. No siento que reconozcan mi trabajo con todo lo que me piden".

Servicios mínimos en pruebas diagnósticas y actividad quirúrgica

Debido a las protestas, se han decretado servicios mínimos en los centros sanitarios del país. Mientras que en Urgencias, UCI, Diálisis y Oncología se mantiene el 100% de la plantilla habitual. En las consultas externas, los laboratorios de análisis clínicos y las unidades de radiología para pruebas no preferentes los servicios mínimos se sitúan entre el 25% y el 35%, una reducción drástica que ya está provocando demoras significativas.

Las unidades de radiología y los laboratorios se han convertido hoy en el principal termómetro de la huelga. Dado que los Técnicos Superiores Sanitarios son los responsables de manejar los equipos de alta tecnología como resonancias magnéticas y TACs. Además de procesar las muestras biológicas, los hospitales han tenido que limitar la actividad a las urgencias.

Un ejemplo claro de esta parálisis se vive en Tarragona, donde la huelga de técnicos sanitarios ya ha obligado a detener seis quirófanos del Hospital Joan XXIII que no atendían patologías urgentes ni oncológicas.

¿Qué reclaman exactamente los técnicos sanitarios?

Los profesionales demandan que se reconozca de manera efectiva la formación, las competencias y la responsabilidad real que ejercen en su día a día.

La hoja de ruta de los sindicatos exige la aplicación inmediata de la reclasificación recogida en el acuerdo de 2022. Tras concentrarse el pasado jueves frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, las organizaciones sindicales advierten de que mantendrán la presión en las calles hasta que se desbloqueen las partidas presupuestarias necesarias.

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