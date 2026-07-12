Se confirma el primer caso humano de fiebre del Nilo occidental en Andalucía esta temporada

La Dirección General de Salud pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado este sábado el primer caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) registrado esta temporada en la comunidad autónoma.

Se trata de una mujer residente en Sevilla que pasa temporadas en el municipio de Palomares del Río. La paciente comenzó a presentar síntomas el pasado 3 de julio y el diagnóstico ha sido confirmado este sábado mediante una prueba PCR realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Según la Consejería de Salud, se trata de un caso leve detectado gracias al sistema de vigilancia activa implantado en las Comarcas de Especial Seguimiento.

Alerta en el municipio

La Consejería ha declarado en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) el municipio sevillano de Palomares del Río por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos de la zona.

Como consecuencia, el Ayuntamiento deberá reforzar las actuaciones de control y tratamiento de mosquitos, tanto en el casco urbano como en un radio de hasta 1,5 km alrededor de los principales focos de cría y refugio de estos insectos. Las medidas estarán vigentes hasta el 8 de agosto.

Tercer municipio andaluz en alerta

Tras Pulpí, Almería y Torredonjimeno, Jaén; Palomares del Río se convierte en el tercer municipio andaluz declarado en alerta este año.

Hasta la fecha, este es el único caso humano confirmado de la temporada. Los servicios sanitarios han analizado 207 pacientes y han realizado pruebas de detección de arbovirus a otras 82 personas con meningitis víricas, sin detectar más contagios.

La vigilancia también se extiende a animales y mosquitos. Por el momento no se ha confirmado la presencia del virus en aves silvestres ni équidos, aunque los controles realizados en trampas para mosquitos sí han detectado circulación del virus en Pulpí, Benacazón y Torredonjimeno.

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija. Los municipios de Gerena, La Carlota y Bailén presentaron densidades intermedias.

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