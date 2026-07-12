Rápido y accidentado sexto encierro de San Fermín 2026 con toros de La Palmosilla

Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla han sido los protagonistas del sexto encierro, una carrera tensa y emocionante.

En un encierro que ha dejado escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y 23 segundos en las calles de Pamplona.

El lote ha corrido por las calles pamplonesas estaba compuesto por ocho astados de entre 555 y 590 kilos de peso.

Momentos de tensión

Varios mozos se han caído en la curva de Mercaderes y la manada les ha pasado por encima. Algo que ha vuelto a suceder instantes después en el inicio de la recta de Estafeta donde se ha formado un pequeño montón de corredores que la manada ha superado de un salto.

En la subida por Estafeta, un corredor ha sido golpeado por uno de los astados, alcanzado por la velocidad de la carrera.

La velocidad de la marcha ha hecho que se estire y se parta la manada, lo que ha dado ocasión a los mozos protagonizar carreras delante de los toros. Pasada la mitad de la Estafeta, otro corredor ha sido alcanzado por la manada, que le ha pasado por encima, volteándole con las patas.

Ha sido en el tramo de Telefónica donde se han registrado los momentos de más peligro. Un toro adelantado se ha ido hacia el tramo derecho del recorrido y se ha llevado por delante a unos cuantos corredores. Mientras que otro toro que seguía por detrás ha alcanzado a otro mozo. Ya en la bajada hacia el callejón un astado ha chocado contra un grupo de mozos caídos en el suelo, haciendo alguna mención de embestir, también a un corredor que ha conseguido levantarse.

Los astados han ido llegado a la Plaza de Toros donde una de las reses, justo al entrar en la plaza, ha tropezado y, tras unos intentos, ha recuperado la compostura y se ha sumado al resto de los hermanos en su camino a los chiqueros de la plaza.

El grupo ha presentado una gran igualdad en cuanto a pesos, ya que ninguno de los animales supera los 590 kilos ni baja de los 555. Los ejemplares más pesados son Camarado, de capa negro listón, y Mágico, negro mulato, ambos con 590 kilos, mientras que el más ligero será Cantarillo, castaño, con 555 kilos.

Completan el lote Jubiloso, castaño claro, y Mirloblanco, negro mulato chorreado, ambos con 580 kilos; Cortijero, negro mulato chorreado bragado meano corrido, y Sombrerito, castaño, con 575 kilos; y Zorzal, colorado, con 565 kilos.

Todos los toros nacieron entre octubre de 2021 y enero de 2021 y pertenecen al hierro de La Palmosilla, una ganadería asentada en Tarifa (Cádiz) que se ha consolidado en los últimos años como una de las habituales de la Feria del Toro de Pamplona.

El pasado año protagonizaron un encierro muy veloz y peligroso, que dejó dos heridos por asta de toro. Se espera una gran afluencia de corredores en el encierro al coincidir con domingo. Por la tarde, serán lidiados por Fortes, F. Adrián y Samuel Navalón en la antepenúltima de Feria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com