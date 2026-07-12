Efemérides de hoy 12 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 12 de julio?

El 12 de julio de 2022, la NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), publica el primer paquete de fotografías tomadas por el telescopio espacial James Webb. La tarde del día anterior el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya había hecho un pequeño adelanto con una primera imagen. El contenido de las fotografías mostró al mundo las imágenes más nítidas del cosmos, un vistazo al infinito del universo. Este nuevo telescopio sirve como un sucesor científico del telescopio Hubble, cada uno con cualidades distintas que siguen ayudando a expandir un poquito más nuestro horizonte.

Un 12 de julio, pero de 1986, durante la gira 'Magic Tour', Queen da uno de los conciertos más recordados de la historia de música en el estadio de Wembley de Londres (Reino Unido). Sobre el escenario, Freddie Mercury brilló. Su voz melódica cautivo a las 72.000 personas presentes. Con su carisma, como si de un director de coro se tratase, guío al público para que cantara junto a él su famoso “Ay-oh”. El evento fue registrado íntegramente mediante sistemas de grabación audiovisual, dando origen al álbum en vivo y filmación oficial Live at Wembley '86, considerado uno de los registros documentales de conciertos más difundidos en la historia de la música pop-rock.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 12 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 12 de julio?

1906.- El Tribunal Supremo francés anula la condena a Alfred Dreyfus y 9 días después lo reintegra al Ejército.

1920.- Inauguración oficial del Canal de Panamá, tras la realizada en 1914 con el paso del vapor 'Ancón'.

1962.- Primer concierto en público de 'The Rolling Stones' en Londres.

1980.- Juan Carlos I preside el acto de conformación del Tribunal Constitucional.

1984.- Nace el primer bebé-probeta español, una niña, en el Instituto Dexeus de Barcelona.

1991.- Bulgaria aprueba la primera constitución no comunista y se define como república parlamentaria.

2003.- Inauguración de los X Campeonatos Mundiales de Natación de Barcelona, en los que brillaron Michael Phelps y Hannah Stockbauer.

2005.- Alberto Grimaldi es entronizado como príncipe Alberto II de Mónaco.

2013.- El Parlamento irlandés aprueba su primera ley del aborto para los casos de peligro de la vida de la madre, hasta entonces se permitía por una sentencia de 1992.

2017.- Los Reyes de España inician su primera visita de Estado al Reino Unido. Felipe VI se dirige al Parlamento y recibe la Orden de la Jarretera.

2019.- Patricia Ortega se convierte en la primera mujer general del Ejército español, en el que ingresó en 1988.

¿Quién nació el 12 de julio?

1876.- Max Jacob, escritor francés.

1904.- Pablo Neruda, poeta chileno.

1937.- Bill Cosby, actor estadounidense.

1967.- Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana.

1991.- James Rodríguez, futbolista colombiano.

1997.- Malala Yousafzai, activista pakistaní en defensa de la educación femenina.

2000.- Vinicius Junior, futbolista brasileño.

¿Quién murió el 12 de julio?

1536.- Erasmo de Rotterdam, humanista.

2002.- Edward Lee Howard, único agente de la CIA que se pasó a la URSS.

2003.- Benny Carter, saxofonista estadounidense.

2010.- Olga Guillot, cantante cubana.

2014.- Néstor Basterretxea, pintor y escultor vasco.

2018.- Gerardo Fernández Albor, médico y expresidente de la Xunta de Galicia.

2019.- Fernando Corbató, estadounidense que creó las contraseñas para los ordenadores.

¿Qué se celebra el 12 de julio?

Hoy, 12 de julio, se celebra el Día Internacional de la Esperanza.

Horóscopo del 12 de julio

Los nacidos el 12 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 12 de julio

Hoy, 12 de julio, se celebra san Juan Gualberto.