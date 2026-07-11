El aviso de Lamine Yamal a Francia antes de las semifinales del Mundial: "Son ellos los que nos deben temer"

Lamine Yamal soltó tras el pase de España a las semifinales del Mundial una advertencia a su próximo rival, la Selección de Francia comandada por Kylian Mbappé.

Lamine, MVP del partido pese a no marcar ni asistir

El atacante del FC Barcelona se dirigió a la prensa tras recibir el MVP del partido, a pesar de que no marcó ni asistió, ya que fue Mikel Merino de nuevo el que anotó el gol decisivo en el minuto 88. Lamine también recibió el premio a mejor jugador en la eliminatoria ante Austria, y eso que España metió tres goles y este no marcó ni asistió en ninguno de ellos.

Lamine, que solo ha visto puerta ante Arabia Saudí (un gol de los cuatro) y que todavía no ha asistido, tiene claro que España y Francia son las dos grandes favoritas para ganar el título, aunque solo una de ellas podrá acceder a la gran final: "Es una final anticipada", dijo Yamal.

"Es Francia la que nos tiene que tener miedo"

Sobre la semifinal ante la temida Francia de Mbappé, Dembélé, Olise, Doué y compañía, la estrella de 19 años se envalentonó: "Francia es la que nos tiene que tener miedo. Ya los hemos eliminado. Sinceramente, creo que somos los dos mejores equipos del Mundial, pero no tenemos ningún miedo", dijo el futbolista refiriéndose a las dos últimas veces que se enfrentaron ambas selecciones y en las que España eliminó a los galos (semifinales de la Eurocopa 2024 y semifinales de la Nations League 2025).

Lamine, un gol en seis partidos

"Hemos venido para jugar estos partidos importantes y ganarlos. Obviamente quería marcar para ayudar al equipo, pero no salgo al campo pensando en eso. Si ganamos el Mundial, nadie se va a acordar de cuántos goles he metido o dejado de meter. Todos estaremos contentos. Es lo único que quiero. Si me dan el MVP mejor, pero quiero que el equipo gane", añadió.

A estas palabras quiso responder el entrenador argentino Scaloni antes de enfrentarse en cuartos de final a Suiza: "Coincido. No me parece mal lo que dice. Antes del Mundial ya decíamos que estaban entre las favoritas. España mereció ganar antes a Bélgica. Francia dio un paso al frente ante Marruecos. Pero lamentablemente llegará solo uno de los dos a la final", admitió el actual campeón del mundo.

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