El calor da una tregua en parte de España, pero seguirán los 40 grados en el nordeste este fin de semana

Las temperaturas darán un ligero respiro este fin de semana en comparación con la intensa ola de calor de los últimos días, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte del país.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros volverán a estar cerca o superar los 40 grados en zonas del nordeste peninsular, mientras que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Cantábrico y en áreas de montaña.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que en los próximos días las temperaturas experimentarán "altibajos" según la zona, aunque, en términos generales, continuarán por encima de los valores habituales para esta época del año.

El calor será especialmente intenso en el nordeste, el litoral mediterráneo y Baleares, mientras que el tercio occidental de la Península registrará valores más suaves.

Sábado con máximas de hasta 40 grados

Este sábado las temperaturas descenderán en el oeste de Andalucía y en algunos puntos del Mediterráneo y Baleares, pero subirán en el resto del país, especialmente en el cantábrico.

Las máximas más elevadas se esperan en Ourense, Pamplona y Zaragoza, donde podrían alcanzarse los 40 grados. También se rondarán esos valores en Logroño y Lleida, mientras que Bilbao llegará a los 38 años.

En contraste, Sevilla apenas alcanzará los 30 o 31 grados y Cádiz se quedará en torno a los 25, unas temperaturas poco habituales para estas fechas en el suroeste peninsular.

En cuanto al estado del cielo, la jornada será, en general, estable, aunque en Galicia podrán registrarse tormentas localmente fuertes o muy fuertes, acompañadas de granizo.

El domingo continuará el calor en el nordeste

El domingo volverán a bajar las temperaturas en buena parte del oeste y del centro peninsular, con un descenso especialmente acusado en Galicia y zonas próximas. Por el contrario, subirán en el oste de Andalucía y, sobre todo, en los Pirineos.

El calor seguirá siendo muy intenso en el nordeste. Bilbao volverá a acercarse a los 40 grados, una cifra que también podría alcanzar ciudades como Pamplona, Zaragoza, Lleida y Logroño.

Mientras tanto, en ciudades tradicionalmente muy calurosas como Sevilla o Badajoz las máximas rondarán los 32 grados.

Las tormentas volverán a hacer acto de presencia durante la jornada, especialmente en Galicia y en las comunidades del Cantábrico, donde podrían ir acompañadas de granizo.

La próxima semana: nuevo repunte de calor

La previsión para la próxima semana aún presenta incertidumbre, aunque la Aemet espera que el lunes bajen las temperaturas en el extremo norte y que, a partir del martes, vuelvan a subir en buen parte del área mediterránea.

Ese día, el ambiente será incluso algo fresco para la época en el oeste peninsular, mientras que en el nordeste y el litoral mediterráneo las temperaturas estarán más de diez grados por encima de lo habitual.

Capitales como Pamplona, Logroño, Zaragoza, Lleida, Murcia, Teruel, Huesca o Albacete podrían volver a registrar entre 38 y 40 grados, con noches muy cálidas en el nordeste y en el mediterráneo.

De cara al miércoles, el calor podría intensificarse aún más en el tercio oriental, con temperaturas superiores a los 40 grados en la depresión del Ebro y en el inferior de las regiones mediterráneas. Además, este episodio podría venir acompañado de calima en el este peninsular y Baleares.

Las precipitaciones durante la próxima semana quedarán restringidas, en principio, a Galicia, las comunidades cantábricas y algunas zonas de montaña.

Canarias recupera temperaturas normales

En Canarias, las temperaturas tendrán a normalizarse tras varios días de calor intenso. Los cielos permanecerán nubosos en el norte del archipiélago y no se descartan precipitaciones, especialmente durante el sábado y las primeras horas del domingo.

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