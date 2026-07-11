Estabilizado el incendio forestal de Mont-roig del Camp tras obligar al confinamiento de un millar de vecinos

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este sábado, poco antes de las dos de la tarde, el incendio forestal declarado en Mont-roig del Camp (Tarragona), que ha obligado a confinar de forma preventiva a alrededor de un millar de vecinos de varias urbanizaciones próximas al fuego.

El incendio se originó a las 12.16 horas en una zona de vegetación cercana a la calle de México. Durante las primeras horas, las llamas avanzaron con rapidez y preocuparon especialmente por la evolución del flanco derecho, el más próximo a las zonas habitadas.

Ante esta situación, Protección Civil activó a las 13.25 horas el sistema de alertas Es-Alert y envió un mensaje a los teléfonos móviles de los vecinos de las urbanizaciones de El Casalot, la Marina, Costa del Zefir y una zona de Miami Platja. En el aviso se les pedía permanecer confinados en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas mientras se desarrollaban las labores de extinción.

Los Bombers lograron estabilizar el incendio sobre las 13.50 horas, aunque el dispositivo continúa trabajando para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones. En las tareas de extinción participan 57 efectivos, con un total de doce dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

El incendio ha provocado importantes afectaciones en las comunicaciones. La circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Cambrils y Tortosa, lo que afecta a la línea R-16 de Rodalies y a los servicios Avant entre Barcelona y el sur de Cataluña. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera para los viajeros.

Asimismo, continúa cortada la autovía A-7 en el tramo comprendido entre Mont-roig del Camp y L'Hospitalet de l'Infant, con desvíos habilitados por la carretera N-340.

El fuego podría haber sido provocado

El alcalde, Fran Morancho, ha dicho este sábado que el fuego forestal que afecta hoy a su localidad podría haber sido provocado y que la policía local del municipio ya ha abierto una investigación para tratar de confirmarlo y detener al autor.

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