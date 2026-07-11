INCENDIO
Estabilizado el incendio forestal de Mont-roig del Camp tras obligar al confinamiento de un millar de vecinos
El incendio ha obligado también a cortar la autovía A-7 entre Mont-roig del Camp y L'Hospitalet de l'Infant en los dos sentidos de la marcha.
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Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este sábado, poco antes de las dos de la tarde, el incendio forestal declarado en Mont-roig del Camp (Tarragona), que ha obligado a confinar de forma preventiva a alrededor de un millar de vecinos de varias urbanizaciones próximas al fuego.
El incendio se originó a las 12.16 horas en una zona de vegetación cercana a la calle de México. Durante las primeras horas, las llamas avanzaron con rapidez y preocuparon especialmente por la evolución del flanco derecho, el más próximo a las zonas habitadas.
Ante esta situación, Protección Civil activó a las 13.25 horas el sistema de alertas Es-Alert y envió un mensaje a los teléfonos móviles de los vecinos de las urbanizaciones de El Casalot, la Marina, Costa del Zefir y una zona de Miami Platja. En el aviso se les pedía permanecer confinados en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas mientras se desarrollaban las labores de extinción.
Los Bombers lograron estabilizar el incendio sobre las 13.50 horas, aunque el dispositivo continúa trabajando para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones. En las tareas de extinción participan 57 efectivos, con un total de doce dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.
El incendio ha provocado importantes afectaciones en las comunicaciones. La circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Cambrils y Tortosa, lo que afecta a la línea R-16 de Rodalies y a los servicios Avant entre Barcelona y el sur de Cataluña. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera para los viajeros.
Asimismo, continúa cortada la autovía A-7 en el tramo comprendido entre Mont-roig del Camp y L'Hospitalet de l'Infant, con desvíos habilitados por la carretera N-340.
El fuego podría haber sido provocado
El alcalde, Fran Morancho, ha dicho este sábado que el fuego forestal que afecta hoy a su localidad podría haber sido provocado y que la policía local del municipio ya ha abierto una investigación para tratar de confirmarlo y detener al autor.
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