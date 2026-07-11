El PSOE elige a Óscar López como 'antidoto' contra Ayuso para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación digital y de la Función Pública, Óscar López, será el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2027, tras superar el máximo numero de avales solicitados.

López se ha impuesto a Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, que no ha alcanzado el mínimo necesario, según ha informado el PSOE de Madrid.

El que fuera secretario general del Partido Socialista de Castilla y León entre 2008 y 2012 ha superado el máximo de avales solicitado al lograr 2.092 apoyos, el 15 % del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid. El líder del PSOE-M liderará la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 frente a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. El plazo de presentación de precandidaturas terminó este viernes y la recogida de avales ha tenido lugar desde el pasado 4 hasta este sábado.

Feliz y confiado

"Estoy muy contento", ha afirmado López tras conocerse el resultado. "Es un día muy importante para mí y es un inmenso honor ser el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid", ha dicho a la vez que daba las gracias por los avales.

"Me voy a dejar la vida en cambiar la Comunidad de Madrid", ha aseverado. "Los que llevamos toda la vida viendo el fútbol sabemos que ninguna estrella está por encima del equipo", ha dicho de manera metafórica ataviado con la camiseta de La Roja. "Lo más importante es que si uno pierde el balón todos corren a recuperarlo, eso es lo que quiero para el PSOE. Lo importante es que ganemos todos y el equipo", ha insistido.

Su estrategia

La hoja de ruta de Óscar López se centrará en situar la defensa de los servicios públicos como principal argumento frente a las políticas de Isabel Díaz Ayuso. El líder socialista confía en movilizar a un electorado progresista que, en los últimos comicios, optó por la abstención y que, a su juicio, podría volver a las urnas si percibe un proyecto sólido y una alternativa creíble al Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.

A este desafío se suma la fragmentación del espacio de la izquierda. Más Madrid, con Mónica García al frente, mantiene un papel relevante tras consolidarse como una de las principales fuerzas de la oposición en la Asamblea. Los resultados de las últimas citas electorales reflejan que la división del voto progresista puede resultar decisiva, ya que la ausencia de representación de algunas candidaturas favoreció el aumento de la mayoría del Partido Popular.

Con este escenario, Óscar López encara el reto de revertir una dinámica política que ha beneficiado al PP durante años en la Comunidad de Madrid. Después de convertirse en candidato sin oposición en el proceso interno del PSOE, su objetivo pasa ahora por convencer a los madrileños de que su proyecto representa una opción real para alcanzar el Gobierno regional.

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