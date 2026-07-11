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CORRUPCIÓN PSOE

Imputado el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano: se estrecha el cerco judicial sobre el mapa de las empresas públicas

La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en empresas públicas salpica el núcleo duro que acompañó al presidente en su regreso a Ferraz.

Imagen de Pedro Sánchez y de Juan Manuel Serrano

Imagen de Pedro Sánchez y de Juan Manuel Serrano Antena 3 Noticias

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Annabel Maymí
Publicado:

El mapa de las investigaciones judiciales en torno a la presunta trama de influencias en el sector público sigue estrechándose en torno al círculo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El último en sumarse a la lista de investigados ha sido Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en 2018. La Guardia Civil otorga a Serrano una "participación preeminente" en la trama y en la "desestabilización" de causas judiciales.

Juan Manuel Serrano formó parte de aquella histórica ruta en Peugeot en la que, junto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, acompañó a Sánchez en su campaña para recuperar el liderazgo del partido. Con la llegada del líder socialista a la Moncloa en junio de 2018, todos ellos pasaron a ocupar altos cargos en la administración pública y en el partido.

Ese mismo año, José Luis Ábalos asumió el Ministerio de Fomento, posteriormente denominado Transportes. Al mismo tiempo, era secretario de Organización del PSOE, cargo que heredó Santos Cerdán en 2021. Por su parte, Koldo García fue nombrado consejero de Puertos del Estado en el año 2019.

La red de influencias se extiende a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la entidad que presuntamente habría gestionado los polémicos rescates a empresas privadas durante la pandemia, como Air Europa, Plus Ultra o Tubos Reunidos, expedientes que hoy están bajo la lupa de la justicia. En aquel entonces, su presidente era Vicente Fernández (2018-2019), a quien se le vincula con presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de obra pública junto con la propia Leire Díez. La presunta fontanera trabajó en la empresa nacional del uranio, ENUSA, cuyo expresidente está igualmente imputado, Mariano Moreno, quien estuvo al frente de la gerencia del PSOE entre 2017 y 2021. El relevo en la SEPI en 2021 lo tomó Belén Gualda, también investigada y cuyo ascenso fue impulsado por la exministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El entramado bajo sospecha alcanza incluso a la cúpula de las fuerzas de seguridad. Con el beneplácito del presidente del Gobierno, Mercedes González se mantiene en su cargo como directora general de la Guardia Civil a pesar de figurar también como investigada. Toda una estructura de confianza política, avalada por el presidente, que hoy se encuentra bajo investigación judicial.

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