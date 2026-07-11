Sumar celebra una asamblea para reorganizarse tras la salida de Yolanda Díaz

Movimiento sumar celebra este sábado su tercera asamblea con el objetivo de cerrar una etapa marcada por las tensiones internas y rearmar la organización de cara al próximo ciclo electoral.

Tras meses de enfrentamientos por el control del partido, que han desembocado en la salida de parte de su dirección, la formación renueva su liderazgo con la elección de la portavoz parlamentaria en el Congreso Verónica Barbero y de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, como nuevas coordinadoras generales.

La formación, creada hace tres años por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para integrarse en la coalición Sumar en las elecciones generales de 2023, culmina con este congreso el proceso de reorganización iniciado en marzo. Aunque Díaz anunció en febrero que no volverá a ser candidata y no formará parte de los órganos internos del partido, sí participará en la clausura de la asamblea, que se celebra en Madrid.

Nueva dirección, nuevo objetivo

El principal objetivo de esta nueva dirección es reforzar la estructura territorial de Movimiento Sumar y consolidar un proyecto político propio con vistas a las elecciones generales, autonómicas y municipales previstas para 2027. La organización mantiene además su apuesta por seguir construyendo un frente amplio junto al resto de fuerzas de la izquierda, al tiempo que incorpora nuevos órganos internos, como un Consejo de Coordinación Territorial y un espacio específico para la participación de los jóvenes.

Durante la jornada, Rosa Martínez aseguró que la reorganización del partido busca preparar a la formación para el nuevo ciclo político y contribuir a mantener un Gobierno de coalición progresista. La secretaria de Estado defendió también la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, cuyo primer trámite parlamentario salió adelante esta semana, y criticó al Partido Popular por votar en contra del texto pese a incluir una de las principales reivindicaciones de las comunidades autónomas gobernadas por los populares: que el Estado financie el 50 % del sistema de dependencia.

Por su parte, Verónica Barbero inició su intervención recordando a las víctimas del incendio registrado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos doce fallecidos, y aprovechó para cargar contra el PP por sus acuerdos con fuerzas que niegan el cambio climático, al considerar que la prevención y extinción de incendios es una competencia de la Junta de Andalucía.

Crisis interna

La asamblea se celebra en uno de los momentos más delicados para Movimiento Sumar. La crisis interna estalló tras la investigación abierta por un presunto caso de acoso laboral que afectó a la anterior coordinadora general, Lara Hernández. Aunque el procedimiento interno fue archivado, una de las denuncias continúa su tramitación en la Inspección de Trabajo. Hernández anunció recientemente su dimisión denunciando una campaña de desprestigio en su contra, una salida a la que se han sumado varios dirigentes destacados, entre ellos los diputados Txema Guijarro, Agustín Santos Maraver y Manuel Lago, así como los secretarios de Estado Joaquín Pérez Rey y Amparo Merino. Tampoco participa en la asamblea la dirección valenciana del partido, que ha denunciado públicamente el deterioro del proyecto en esa comunidad.

Se mantienen dirigentes

En contraste, la nueva ejecutiva mantiene a varios dirigentes que ya formaban parte de la dirección, como el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun; la vicepresidenta del Congreso Esther Gil; los diputados Lander Martínez, Viviane Ogou y Laura Vergara; la eurodiputada Estrella Galán; además de responsables territoriales y figuras próximas a Yolanda Díaz, como Josep Vendrell y el exvicepresidente balear Juan Pedro Yllanes.

La organización prevé aprobar este sábado un nuevo documento político en el que reivindica un proyecto laborista, ecosocialista, feminista y antirracista, además de reforzar su apuesta por un frente amplio de la izquierda que permita consolidar una mayoría progresista en el Congreso, ampliar el espacio político construido en torno a Sumar y dotarlo de una estructura

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