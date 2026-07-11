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El incendio forestal de Almería obliga a evacuar a 1.448 personas

Cientos de vecinos continúan sin saber cuándo podrán regresar a sus viviendas ni en qué estado las encontrarán

Imagen de Incendio de Los Gallardos

Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: la UME contiene el fuego para que no avance hacia el norte | Europa Press

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Paula Franco
Publicado:

El incendio forestal declarado en la tarde del miércoles en la provincia de Almería ya ha calcinado 6.600 hectáreas y mantiene fuera de sus casas a 1.448 personas. Aunque durante las últimas horas no se han registrado nuevos desalojos ni confinamientos, cientos de vecinos continúan sin saber cuándo podrán regresar a sus viviendas ni en qué estado las encontrarán.

Durante toda la noche, los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trabajado sin descanso para contener las llamas y proteger los núcleos habitados. El operativo continúa desplegado en una de las mayores emergencias vividas en la provincia en los últimos años.

Mientras continúan las labores de extinción, 164 de las personas evacuadas permanecen realojadas en un polideportivo habilitado para acoger a quienes no han podido encontrar otro alojamiento. El resto se ha trasladado a casas de familiares o amigos, aunque todos comparten la misma incertidumbre. Sobre todo, son vecinos de las pedanías próximas al municipio de Lubrín. "Estamos ya hechos polvo", resume una de las vecinas desalojadas.

Muchos tuvieron que abandonar sus casas de forma precipitada cuando el fuego y el humo comenzaron a acercarse a las viviendas: "Veías todo el fuego por detrás, en El Chive, que venía hacia aquí", relata un afectado. "Ayer pasamos un día horrible", añade otra vecina.

El humo fue el principal motivo del desalojo ya que estaba muy cerca de las viviendas. "Salimos todos corriendo", explica un hombre. Otra de las vecinas afectadas apunta que la evacuación fue "por prevención", ya que el humo rodeaba las casas y hacía imposible permanecer en ellas con seguridad.

La noche de los desalojados

La noche tampoco ha sido fácil para quienes tuvieron que abandonar sus hogares. Algunos han dormido en un tanatorio acondicionado de forma provisional con camas y sofás. "Hasta las cuatro estuve tumbadita en un sofá y, de las cuatro para adelante, en una silla", cuenta una evacuada. Otros optaron por descansar en sus coches: "Me he tumbado en un asiento y he pegado una cabezada", explica un vecino. Sin embargo, muchos apenas han podido conciliar el sueño. "Yo no he dormido nada", reconoce otra afectada.

La mayoría de los evacuados ha pasado por el polideportivo de Garrucha, convertido en el principal centro de atención a los afectados. Allí reciben asistencia médica y psicológica, además del apoyo de la Guardia Civil para localizar a familiares y gestionar la situación de las personas desaparecidas.

El balance humano

El balance humano sigue siendo dramático. Se mantienen las 12 personas fallecidas y hay siete desaparecidos oficialmente, aunque las autoridades no descartan que puedan encontrarse entre las víctimas mortales. La confirmación dependerá de los análisis genéticos que realizará el Departamento de Biología de la Dirección General de la Guardia Civil, donde ya se han enviado las muestras biológicas extraídas a los fallecidos para proceder a su identificación.

Mientras el incendio sigue activo, la prioridad continúa siendo proteger a la población y avanzar en la identificación de las víctimas, al tiempo que los vecinos esperan poder regresar cuanto antes a sus hogares.

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