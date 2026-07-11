María Luisa, la voluntaria que atendió 500 llamadas en el incendio de Almería: "Lo más duro es comunicar la gravedad de las víctimas"

El incendio de Almería, considerado el peor en la historia de Andalucía, se ha cobrado doce muertos y siete personas continúan desaparecidas después de que azotara con dureza el municipio de Los Gallardos, con poco más de 3.100 habitantes.

Además de las pérdidas humanitarias, el incendio ya ha calcinado 6.600 hectáreas y mantiene fuera de sus casas a 1.448 personas.

No obstante, y como siempre suele ocurrir en este tipo de desastres, la ayuda de voluntarios, servicios de emergencia, rescate y demás personal es absolutamente fundamental para evitar que las consecuencias de este incendio hayan sido todavía peores.

María Luisa es una de esas heroínas, y Antena 3 Noticias ha hablado con ella.

12 horas sin parar

"Estuve desde las 7 de la mañana hasta las 19h de la tarde recibiendo llamadas al teléfono de emergencias, muchas de ellas eran personas que no localizaban a sus familiares, vecinos, amigos...", ha empezado diciendo María Luisa, que jugó un papel fundamental al atender muchas de esas llamadas en inglés al venir estas de personas extranjeras: "Soy profesora de inglés, y pude ayudar porque hay mucha población extranjera, algunos llevaban un día entero sin saber de sus familiares. Incluso me llamaron consulados (Austria, Francia, Reino Unido...) embajadas para preguntarme sobre todo (estado de carreteras)...".

María Luisa atendió 500 llamadas

La profesora de inglés y también voluntaria de la Cruz Roja nos asegura que llegó a atender unas 500 llamadas durante todo el día: "Hubo una que me puso los pelos de punta, una niña me llamó desde el Reino Unido para preguntarme sobre su padre y su abuelo, después otra mujer de 84 años que estaba sola en su casa y buscaba a su nieto", nos cuenta.

"El mío era el único teléfono habilitado para que las personas recabaran información"

A María Luisa le llegaron a preguntar de todo: "Si me decían como iba avanzando el fuego yo buscaba a un bombero y le preguntaba, pero cuando me preguntaban sobre una persona desaparecida nosotros la incluíamos en una base de datos que íbamos actualizando constantemente. Y cuando nos llamaban confirmando que habían encontrado a un desaparecido volvíamos a actualizar la base de datos. El mío era el único teléfono habilitado en inglés para que las personas recabaran información".

La llamada más difícil

También ha dejado claro que ella nunca tuvo constancia de que se confirmara algún fallecimiento, ya que los que se produjeron hasta ese momento no estaban identificados, aunque sí ha querido recordarnos cuál fue una de las llamadas más difíciles: "Hubo un hombre inglés que llamó y su mujer estaba ingresada en Sevilla, pero le tuvimos que hacer creer que estaba ahí para estar muy bien atendida cuando en realidad estaba en una UCI con quemaduras graves", sentencia María Luisa.

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