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¿Cómo actuar en caso de un incendio forestal?

¿Cómo actuar ante un incendio forestal? Regla número uno: avisar a los servicios de emergencias 112.

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¿Cómo actuar en caso de un incendio forestal?

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

s la gran duda que dejan incendios tan virulentos, tan rápidos, tan cambiantes, tan mortíferos como el de ahora en Almería. ¿Cómo hay que actuar si el fuego se origina cerca de nuestra vivienda? Lo más importante es llamar en cuanto se detecte humo a emergencias 112 y aportar cuantos más datos mejor: nuestra ubicación, número de personas, coordenadas si las conocemos, carreteras o vía de escape, si hay alguna persona con movilidad reducida o enferma con nosotros. Toda la información posible es poca.

Nunca huir

Una de las situaciones de mayor peligro está sin duda en los desplazamientos por carretera o a pie. La posible desorientación se agrava en este entorno donde viviendas y monte están mezclados, y las condiciones metereológicas o del terreno son adversas. Esto también hay que valorarlo con los servicios de emergencias. Las víctimas del incendio, que se originó el pasado jueves, en Los Gallardos, Almería, podrían haber intentado huir por rutas no recomendadas, o quedarse protegiendo lo suyo, de hecho se ha detenido a dos personas por no querer evacuar, algo indamisible. La respuesta en estos casos ya no puede limitarse a los medios de extinción hay que aportar individualmente sentido común y solidaridad.

Diferentes escenarios

Hay muchos escenarios y hay que estar preparado para verse rodedado de fuego. Por ejemplo, en una casa en medio del monte, en un cortijo, caserío, chalet... tenemos que manejar un mínimo grado de prevención. Hay que conocer las vías de evacuación de donde nos alojamos. No acumular combustible, por ejemplo pilas de madera y alertar rápidamente al 112, 062, 091... Otro escenario posible, cuando el fuego está cerca de la casa. Aquí hay que cerrar puertas y ventanas, bajar persianas, colocar toallas húmedas en marcos y ubicarse lo más alejados del foco del incendio. Si nos pilla paseando por el monte, lo aconsejable es caminar de manera lateral porque el fuego se propaga mucho más rápido cuesta arriba o con viento a favor y buscando poca vegetación o zonas ya quemadas.

Guía protégete

Existe una guía gratuíta, más que recomendable, que pueden descargarse en este artículo, y que contempla cómo actuar en un incendio forestal y otras catástrofes o accidentes.

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