Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Ahogamiento

Un hombre de 47 años muere ahogado en una playa de Cambrils (Tarragona)

Con este fallecimiento ya son 10 las personas ahogadas en playas catalanas desde el inicio de temporada de baño.

Una playa de Tarragona

Una playa de Tarragona Antena 3 Noticias

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

En la noche de este viernes, un hombre de 47 años que se estaba bañando en la playa del Prat d'En Forés-Regueral de Cambrils en Tarragona, ha muerto. Así lo ha comunicado, este sábado, Protección Civil de la Generalitat.

El suceso ocurrió a las 22.15 horas cuando ya no había servicio de vigilancia en la playa. Tras el aviso recibido en el 112 cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar de los hechos. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar al hombre, de origen senegalés, y fallecería por una parada cardiorrespiratoria a pesar de las maniobras de reanimación que le hicieron los efectivos de emergencias.

Durante este viernes, en las playas de la Costa Daurada ondearon banderas amarillas y rojas por el estado del mar.

Con este fallecimiento, ya serían 10 los ahogamientos en playas catalanas desde el pasado 15 de junio, cuando se inició la temporada de baño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los expertos advierten que España repite los mismos errores en los incendios: "No aprendemos las lecciones"

Alerta roja por peligro de incendios forestales en casi todo Aragón

Publicidad

Sociedad

La Junta mantiene a 80 personas confinadas en El Pocico (Lubrín) por el incendio en Los Gallardos (Almería)

Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: la UME contiene el fuego para que no avance hacia el norte

Termómetro a 50 grados

Muere un hombre de 55 años por golpe de calor en Sevilla convirtiéndose en la quinta muerte en Andalucía

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Aparece el cadáver de un hombre ensangrentado en una vivienda de lujo de Torrevieja

Una playa de Tarragona
Ahogamiento

Un hombre de 47 años muere ahogado en una playa de Cambrils (Tarragona)

Ambulancia del Summa 112 en Madrid
Atropello

Muere un joven de 17 años tras ser atropellado por un turismo en la A-1 en Madrid

Intervenidos en Valencia 34.000 puros habanos falsificados que eran distribuidos por Europa
FALSIFICACIÓN DE PUROS

Intervenidos en Valencia 34.000 puros habanos falsificados que eran distribuidos por Europa

Se han detenido tres personas y se han investigado a cuatro más por diferentes actividades relacionadas con el entramado criminal, localizada en una nave casera donde falsificaban los puros.

Los toros de la ganadería de José Escolar Gil a su paso por la callle Estafeta durante el quinto encierro de los Sanfermines 2026 con este sábado en Pamplona.
Encierro San Fermín

El quinto encierro de San Fermín, el más peligroso hasta ahora, deja un herido por asta de toro en la cara

Los toros de José Escolar han protagonizado este sábado el quinto encierro de los Sanfermines 2026, uno de los más peligrosos hasta el momento.

Marruecos invade el islote del Perejil

Efemérides de hoy 11 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 11 de julio?

Un vecino del incendio de Los Gallardos: "Eso era una llama de ocho metros"

Un vecino sobre el incendio de Los Gallardos: "Eso era una llama de ocho metros"

Incendio en Los Gallardos (Almería).

Sin identificar las 12 víctimas mientras se busca a los 23 desaparecidos y crecen a 1.405 desalojados en el incendio de Los Gallardos, Almería

Publicidad