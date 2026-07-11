Un hombre de 47 años muere ahogado en una playa de Cambrils (Tarragona)

En la noche de este viernes, un hombre de 47 años que se estaba bañando en la playa del Prat d'En Forés-Regueral de Cambrils en Tarragona, ha muerto. Así lo ha comunicado, este sábado, Protección Civil de la Generalitat.

El suceso ocurrió a las 22.15 horas cuando ya no había servicio de vigilancia en la playa. Tras el aviso recibido en el 112 cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar de los hechos. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar al hombre, de origen senegalés, y fallecería por una parada cardiorrespiratoria a pesar de las maniobras de reanimación que le hicieron los efectivos de emergencias.

Durante este viernes, en las playas de la Costa Daurada ondearon banderas amarillas y rojas por el estado del mar.

Con este fallecimiento, ya serían 10 los ahogamientos en playas catalanas desde el pasado 15 de junio, cuando se inició la temporada de baño.

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