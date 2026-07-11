Detenido el presunto autor de una agresión sexual a una mujer en San Fermín

Un hombre ha sido detenido en Pamplona como presunto autor de una agresión sexual cometida sobre una mujer durante las fiestas de 'San Fermín'.

El ayuntamiento de Pamplona ha condenado rotundamente los hechos de forma unánime a través de la junta de Portavoces. La agresión ha tenido lugar a altas horas de la madrugada, en torno a las 4:45, en la Vuelta del Castillo, un conocido parque de la capital navarra.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en una declaración institucional su total rechazo y condena a esta agresión y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”

En el texto aprobado, el Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.

El Ayuntamiento se adhiere “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”. La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de esta mañana la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.

Diez años de la manada

Esta agresión sexual tiene lugar cuando hace solo unos días se cumplieron diez años del caso de la manada que conmocionó a toda España. El 7 de julio de 2016 un grupo de amigos integrado por cinco hombres cometió una brutal violación a una chica en un portal, también durante las fiestas de 'San Fermín'. Un hecho que transformó para siempre la lucha contra la violencia sexual en nuestro país.