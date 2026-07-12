Cambiar pequeños hábitos puede tener un gran impacto en tu salud y bienestar. Incorporar la caminata a tu rutina diaria es una de las formas más sencillas y efectivas de mejorar tu condición física, aumentar tu gasto calórico y sentirte con más energía con el paso de los años.

Caminar todos los días una hora aporta múltiples beneficios para el cuerpo y la mente. ¿Te gustaría conocer cuáles son los más importantes? Y, ¿quieres saber también cuántas calorías quemas si andas una hora al día? A continuación, te lo contamos.

¿Cuántas calorías quemas si andas una hora al día?

Al caminar normal, es decir, no trotando ni de forma acelerada, quemas entre 300 y 350 calorías. Esto es, tomando esas 300 calorías como referencia y caminando cinco días a la semana, todas las semanas del año, conseguirás quemar unas 78.000 calorías anuales.

Si caminas de forma regular no solo incrementas tu gasto calórico, sino que también mejoras tu salud cardiovascular, controlas el peso, reduces el estrés y favoreces la movilidad articular. Además, si aumentas ligeramente la intensidad, la duración o incluyes pendientes, tu gasto energético puede incrementarse aún más, potenciando sus beneficios.

5 beneficios de caminar una hora al día

Caminar una hora al día es una de las formas más sencillas y efectivas de mejorar tu bienestar, ya que no requiere material específico y se adapta fácilmente a cualquier rutina.

Estos son sus beneficios más destacados:

Mejora la salud cardiovascular y la circulación sanguínea . Ayuda a fortalecer el corazón, reducir la presión arterial y mejorar la circulación, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

. Ayuda a fortalecer el corazón, reducir la presión arterial y mejorar la circulación, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ayuda a controlar el peso y aumentar el gasto calórico . Favorece el equilibrio energético del cuerpo, contribuyendo a la pérdida o mantenimiento del peso cuando se acompaña de una alimentación adecuada.

. Favorece el equilibrio energético del cuerpo, contribuyendo a la pérdida o mantenimiento del peso cuando se acompaña de una alimentación adecuada. Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo . Estimula la liberación de endorfinas, lo que ayuda a disminuir la ansiedad, mejorar el ánimo y favorecer el bienestar emocional.

. Estimula la liberación de endorfinas, lo que ayuda a disminuir la ansiedad, mejorar el ánimo y favorecer el bienestar emocional. Favorece la salud articular y la movilidad . Mantiene las articulaciones activas, mejora la flexibilidad y puede ayudar a prevenir la rigidez y el dolor asociado al sedentarismo.

. Mantiene las articulaciones activas, mejora la flexibilidad y puede ayudar a prevenir la rigidez y el dolor asociado al sedentarismo. Aumenta la energía y reduce la fatiga. Mejora la oxigenación del cuerpo y la eficiencia del sistema cardiovascular, lo que se traduce en más vitalidad durante el día. Incrementa la calidad del sueño. Contribuye a regular los ciclos de sueño, facilitando un descanso más profundo y reparador.

Para lograr más beneficios, camina en espacios naturales. Si lo haces en bosques, parques o senderos reducirás más aún el estrés, mejorará más tu estado de ánimo y aumentará tu sensación de bienestar general.

Recuerda que el aire limpio, la luz natural y la desconexión del entorno urbano hacen que la experiencia sea más relajante y revitalizante, favoreciendo tu salud física y mental.

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