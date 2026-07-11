Muere un hombre de 55 años por golpe de calor en Sevilla convirtiéndose en la quinta muerte en Andalucía

Este viernes ha muerto un hombre, de 55 años, por golpe de calor, en Sevilla. De esta manera, sería la quinta muerte en Andalucía que se registra en el programa ante las altas temperaturas desde el pasado 15 de mayo, según informa la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

El fallecimiento se produjo tras haber estado diez días ingresado en el Hospital Virgen Macarena, aunque la larga exposición a las altas temperaturas ocurrió en su domicilio en el municipio de Cantillana. La víctima presentaba antecedentes considerados factores de riesgo, incluidos en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.

Se han registrado 18 casos de golpes de calor

Las urgencias han tenido que atender a 1.081 personas por calor, de las que 747 se atendieron en atención primaria y 334 en la hospitalaria, desde el inicio de la temporada. En total, se han contabilizado 18 casos de golpes de calor en la comunidad y todos necesitaron de ingreso hospitalario, aunque siete de ellos todavía permanecen los afectados ingresados y cinco han fallecido.

Ha habido más fallecimientos al respecto en Andalucía: el pasado 9 de julio una mujer de 59 años murió en Sevilla, el 8 de julio un hombre de 48 años también falleció en Sevilla, una mujer de 71 años murió el 3 de julio en Sanlúcar la Mayor también en Sevilla; y el 23 de junio un vecino de Almería falleció a los 68 años.

MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria

MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria, indica que las muertes se han producido por golpes de calor, sino que también a efectos del mismo. Desde el inicio de la temporada en España la cifra se eleva a 1.811 personas que tienen patologías previas graves o crónicas, a las que también hay que añadirle otros factores como la edad avanzada.

Este sistema es una aplicación desarrollada en el marco del Plan de acciones preventivas contra los efectos de las altas temperaturas, coordinado por el Ministerio de Sanidad, y que realiza estimaciones de excesos de mortalidad atribuibles a variaciones de temperatura.

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