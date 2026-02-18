Audios, llamadas y coacciones, los detalles de la querella por presunta agresión sexual en una vivienda asignada por Interior

El DAO de la Policía Nacional dimitió este martes tras la denuncia por una subordinada por un presunto delito de agresión sexual. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se ha pronunciado ante los medios, a los que asegura que hasta ayer desconocían la denuncia contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, y que, una vez se tuvo conocimiento, se actuó para apartarle del cargo de manera inmediata. "No sabíamos nada, si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", señalaba. El alto cargo deberá declarar ante el juez el próximo 17 de marzo.

El jefe de la Policía era el hombre de máxima confianza de Marlaska, un pilar del ministerio del Interior, que llevaba ocho años en el cargo. Ahora, la conmoción en el Gobierno es enorme y las críticas, que ya llegan desde la oposición, muy duras. González está acusado de violar a una Policía y después coaccionarla para que no acudiera a la Justicia.

En la casa asignada por Interior

Las horas avanzan y se van conociendo nuevos detalles sobre esa denuncia. En concreto, en la querella admitida a trámite por el juez de violencia contra la mujer se relata cómo en abril de 2025 una agente mujer con la que tuvo una relación sentimental le acusa de haberla agredido sexualmente en la vivienda que él tenía asignada por el ministerio del Interior.

La denunciante aporta unasgrabaciones en las que, supuestamente, el alto cargo insistió en mantener relaciones con la subordinada. Ella se niega, pero el sigue insistiendo hasta que la mujer consigue salir de la vivienda.

Fue coaccionada

La querella relata que los días siguientes fue coaccionada por el número dos con mensajes y llamadas telefónicas para que no denunciara, una situación que provoca su baja laboral desde entonces.

Echando la vista atrás, recordamos que José Ángel González fue uno de los portavoces policiales que informaban diariamente de la situación del confinamiento y la pandemia en 2020.

El PP pide la dimisión de Marlaska

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señala al conocer la noticia en que "si esto se confirma, la pregunta es qué más puede ocurrir, España se está cayendo a pedazos".

El PP ha salido en tromba a pedir la dimisión del ministro de Interior: "Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha dicho el presidente del Partido Popular en un mensaje a través de X.

"Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde", ha escrito el líder de la oposición en otro mensaje publicado horas después en la misma red social.

