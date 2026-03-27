El Tribunal Supremo decidirá si un padre está legitimado para impugnar la eutanasia de su hijo mayor de edad tras el caso de Noelia Castillo

La joven de 25 años, Noelia Castillo, falleció este jueves tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo proceso judicial de más de un año y medio. Su caso generó un debate de si el padre estaba legitimado o no para recurrir la decisión de su hija.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso, formado por 34 magistrados, fijará una doctrina que podría tener una importante "vis expansiva" en casos similares al de Noelia, según informan fuentes jurídicas a EFE. Partirán del caso de un hombre de 54 años que está a manos de los juzgados catalanes en paralelo al de Noelia, donde su padre, en medio del procedimiento, paralizó in extremis su muerte asistida con un recurso en los tribunales.

Una diferencia clave

Entre el caso de Noelia y el caso que analizará el Supremo en mayo, destaca una diferencia: El tribunal resolvió a su favor al inadmitir el recurso del Padre. Cuando el Tribunal Supremo (TS) estudió el caso de Castillo, no se debatió sobre la legitimación del padre para recurrir la aprobación de la eutanasia porque esa parte no venía recurrida en el recurso del progenitor. Es decir, el Supremo no resolvió sobre el recurso de su padre porque, anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sí le había dado legitimación para recurrir, por lo que, el padre no añadió esta cuestión en su recurso ante el TS.

Mientras, en el nuevo caso, el TSJC sí ha avalado la legitimación del padre, pero el recurrente no es el progenitor, sino la Generalitat. Esta puso sobre la mesa en su recurso de junio de 2025 la legitimación de terceros. El caso llegó a los tribunales de la mano de un padre de un hombre de 54 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió.

Su padre recurrió el visto bueno que dio la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña al manifestar que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla. Además de destacar que su hijo estaba en situación de vulnerabilidad por problemas de salud mental. A su vez, un juzgado de Barcelona inadmitió su recurso en un auto que indicó que el hijo era una persona "capaz de ejercer de forma libre todos los derechos" y sin "ningún diagnóstico" de enfermedad mental. Este vivía solo, no tenía una buena relación con su progenitor y había solicitado que no se comunicase a ningún familiar su petición. Tanto el padre como la Fiscalía recurrieron al TSJC, que reconoció ese interés legítimo de un padre a recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo.

La resolución en manos de los tribunales

El caso llega al Pleno de la mano de la Generalitat de Cataluña, que alega en su recurso que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o negación de la prestación de eutanasia. También considera importante que se pronuncie el Tribunal Supremo ya que la cuestión puede afectar a una gran cantidad de casos.

En su auto de noviembre, el TS manifestaba la necesidad de evaluar este asunto al ser un tema donde todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Cuando el alto tribunal dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida".

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