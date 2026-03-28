Condenada a un año de prisión por robar joyas en la vivienda donde trabajaba en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la sentencia que impone una pena de un año de prisión, a una mujer que robó diversas joyas en la casa en la que trabajaba como empleada de hogar. Además de la pena privativa de libertad, la condenada deberá hacer frente al pago de una indemnización de 1.200 euros.

El orden cronológico de los hechos

Según dicta la resolución judicial, los hechos tuvieron lugar en febrero de 2023 mientras la mujer, de 50 años, desempeñaba sus funciones laborales en el domicilio de la víctima. Gracias a su trabajo, tenía acceso habitual y sin limitaciones a las distintas estancias de la vivienda, lo que le permitió actuar sin levantar sospechas en un primer momento.

Aprovechando esta situación de confianza, la acusada fue robando varias piezas de joyería pertenecientes a la propietaria de la casa. No fue necesario forzar puertas, cajones, ni ningún otro elemento de seguridad, ya que su presencia en el domicilio estaba plenamente justificada por su relación laboral.

41 gramos de oro

Las joyas sustraídas, que alcanzaban un peso aproximado de 41 gramos de oro, fueron posteriormente vendidas en una joyería en dos operaciones distintas. A través de estas transacciones, la mujer obtuvo una cantidad de dinero inferior al valor real de los objetos, con el objetivo de conseguir un beneficio económico rápido.

El tribunal considera que la acusada actuó de forma intencionada, con ánimo de lucro, y siendo plenamente consciente de que los bienes no le pertenecían. Por ello, los hechos han sido ratificados como un delito de hurto.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial ratifica la decisión adoptada previamente por el juzgado, confirmando tanto la pena de prisión como la obligación de indemnizar a la víctima por el perjuicio causado.

Otras noticias similares

Hace justamente un año, en Semana Santa, la Hermandad de los Escolapios de Granada denunciaba otro robo de varias joyas pertenecientes al ajuar de la Virgen del Mayor Dolor, descubiertas como desaparecidas la mañana del Viernes Santo, justo antes de su salida procesional. Entre las piezas sustraídas se encontraba el puñal de la Dolorosa, una medalla de San Juan Pablo II, la Crux Fidelis del Ejército del Aire y el rosario con emblemas vaticanos del XXV aniversario de la Virgen.

Las investigaciones preliminares sugirieron que el robo pudo haberse perpetrado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Se sospechaba que el autor o autores se ocultaron dentro de la iglesia de San José de Calasanz tras el cierre, aprovechando una puerta que solo puede cerrarse desde el interior, lo que habría facilitado su huida sin dejar señales evidentes de forzamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.