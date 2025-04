El robo de joyas a la Virgen del Mayor Dolor conmociona a Granada en plena Semana Santa

La Hermandad de los Escolapios de Granadaha denunciado el robo de varias joyas pertenecientes al ajuar de la Virgen del Mayor Dolor, descubiertas como desaparecidas la mañana del Viernes Santo, justo antes de su salida procesional. Entre las piezas sustraídas se encuentran el puñal de la Dolorosa, una medalla de San Juan Pablo II, la Crux Fidelis del Ejército del Aire y el rosario con emblemas vaticanos del XXV aniversario de la Virgen.

El hurto fue descubierto cuando una representante municipal visitó la iglesia de San José de Calasanz y notó la ausencia de algunas joyas en la imagen de la Virgen. Fátima Sánchez, Hermana Mayor de la Hermandad, expresó su incredulidad ante lo sucedido: "Ahora mismo estoy que no me lo creo, ni me lo quiero creer. Es una pesadilla".

Las investigaciones preliminares sugieren que el robo pudo haberse perpetrado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Se sospecha que el autor o autores se ocultaron dentro de la iglesia de San José de Calasanz tras el cierre, aprovechando una puerta que solo puede cerrarse desde el interior, lo que habría facilitado su huida sin dejar señales evidentes de forzamiento.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y recuperar las piezas sustraídas. La Hermandad de los Escolapios ha emitido un comunicado condenando el robo y agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas: "Condenamos con firmeza estos hechos, que nos llenan de tristeza. No solo se han llevado objetos materiales, sino pedazos de nuestra historia, de nuestra fe y del amor depositado por tantos hermanos a lo largo de los años".

La procesión continúa con determinación

A pesar del dolor y la consternación, la Hermandad decidió mantener la salida procesional de la Virgen del Mayor Dolor. La Hermana Mayor afirmó: "A las 18:20 horas se pone la hermandad en la calle y va a salir más unida que nunca. Vamos a sacar fuerza de donde no la haya". "Saldrá con el alma herida, pero con la frente en alto. Porque ni el robo ni la pena detendrán a la Madre que camina para abrazar a su pueblo".

Este suceso ha dejado una profunda consternación en la comunidad cofrade granadina, que espera que las autoridades logren esclarecer el caso y recuperar las joyas robadas.

