VÍDEO: Un ladrón roba 150 gramos de joyas y huye montado en un burro

El pasado martes, 10 de febrero, tuvo lugar un insólito robo en una joyería de Kayseri, en Turquía, cuando un ladrón decidió entrar en una joyería en plena madrugada, forzando la entrada de la tienda con una carretilla. Una vez dentro, el ladrón, un hombre de 26 años, volcó el mueble y recogió todo lo que se encontraba a su paso, y en poco minutos logró robar cerca de 150 gramos de joyas de oro.

Pero lo que más ha llamado la tención de este robo no ha sido la cantidad de joyas robadas, sino la forma de huir del ladrón de la zona del hurto, ya que en vez de utilizar un automóvil o una moto, optó por huir montado en un burro que le estaba esperando pacientemente en la puerta del local. Tal y como se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre cogió una bolsa con las joyas, se subió al animal y huyó a toda prisa. Unas imágenes que han sorprendido tanto a los agentes como a los habitantes de la ciudad.

El hombre ya ha sido identificado y detenido, y la Policía encontró las joyas robadas enterradas en una bolsa de plástico, a poca distancia del lugar de los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.