Vídeo: El momento en el que un hombre frustra un robo con cuchillo en Bellianes gracias a una zancadilla

Un intento de robo en un estanco de Bellianes (Lleida) ha terminado con el asaltante huyendo sin botín tras la reacción de la propietaria y la intervención de un cliente. El ladrón accedió al local con un cuchillo y se dirigió a la caja registradora con la intención de llevársela. Sin embargo, no contaba con la respuesta de la estanquera, que se enfrentó a él desde el primer momento.

Durante el forcejeo, la propietaria le increpó y trató de detenerle. En medio de la tensión, llegó a lanzarle una caja mientras le gritaba: "Fuera de aquí hijo de puta, vete de aquí que te mato".

La reacción sorprendió al asaltante, que terminó retrocediendo hacia la salida sin lograr su objetivo.

Huida frustrada

En su intento de escapar, el ladrón se encontró con un cliente que se encontraba en el interior del establecimiento. Este intervino en el momento en que el asaltante huía y logró ponerle la zancadilla. El individuo consiguió finalmente abandonar el local, aunque sin llevarse la recaudación. El robo quedó frustrado gracias a la actuación conjunta de la estanquera y del cliente, que reaccionaron de forma inmediata ante la situación.

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