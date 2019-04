Una comparsa de Cadiz canta en Las Ramblas un emotivo pasodoble en homenaje a Xavi, el niño asesinado en los atentados de Barcelona

Silvia Mompart, madre del pequeño de 3 años que fue víctima del atentado de Las Ramblas en Barcelona el pasado verano, envió una carta a la comparsa de Cádiz 'Los ángeles de la guarda' en agradecimiento a la letra que dedicaron a su hijo en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval.

"Si los ángeles que están con mi Xavi son sólo una décima de buenas personas como vosotros, sé que es feliz y estará siempre muy bien acompañado", escribió la madre en su cuenta de Facebook en una carta difundida en su momento también por la cuenta oficial de la comparsa.

"Cansado y abatido, sin consuelo y fracasado, un ángel llega al cielo, con un niño de la mano, y con la otra llama a la puerta, aquella tarde a la hora de la siesta, al dar su nombre el que custodiaba la puerta de entrada, vio que en la lista Xavi no estaba, no está su nombre, llévalo a la tierra, que te has confundido", le cantaron en el Teatro Falla.

Su autor, David Márquez Mateos, conocido como uno de los hermanos Carapapa, ilustre familia carnavalera de Cádiz, explicó tras su actuación que había conocido la trágica historia de esta familia, víctima del atentado de Barcelona, y había querido rendirle homenaje.

Ahora, la comparsa gaditana ha cantado el pasodoble homenaje a Xavi en el punto donde paró la furgoneta que acabó con la vida del pequeño y a la actuación ha asistido el padre del pequeño.