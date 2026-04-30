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EXPLOTACIÓN SEXUAL

Cierran un prostíbulo y detienen a cinco mujeres en Madrid: rifas de chicas, pagos con sexo, drogas y servicios gratuitos por "fidelización"

La Policía Nacional desmantela una red de explotación sexual que operaba desde hacía más de una década. Cinco mujeres han sido liberadas y otras cinco detenidas.

Imagen de archivo de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional EuropaPress

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Paula Hidalgo
Publicado:

La Policía Nacional ha clausurado un prostíbulo en Madrid en el que se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, obligadas a trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso estando enfermas. En la operación han sido detenidas cinco mujeres y se ha liberado a cinco víctimas.

La investigación se inició el pasado 19 de enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que operaba en este establecimiento, gestionado por una mujer que acudía dos veces al día para controlar la actividad y recoger la recaudación.

Rifas de sexo y pagos con las víctimas

Según la Policía, el local llevaba más de once años en funcionamiento y utilizaba distintas estrategias para atraer clientes. Entre ellas, realizaban rifas mensuales en las que el premio era una hora de sexo gratis con una de las mujeres o servicios de prostitución gratuitos cuando el cliente completaba un número concreto de visitas al establecimiento.

Además, los responsables del prostíbulo llegaban a pagar a proveedores y operarios con servicios sexuales en lugar de dinero, y ofrecían promociones como rebajas en los cumpleaños o descuentos si los clientes llegaban a un amigo.

Las víctimas también eran obligadas a consumir drogas si así lo exigían los clientes, lo que provocó "casos de drogodependencia en las mujeres prostituidas". Incluso, en servicios a domicilio, podían ser forzadas a transportar las sustancias estupefacientes que requirieran los clientes.

Registro, detención y clausura

El pasado 19 de marzo, los agentes realizaron una entrada y registro en el inmueble, donde intervinieron ocho teléfonos móviles, un ordenador, un pendrive, 3.500 euros en efectivo, pastillas de viagra y y diversa documentación como facturas, cuadernos con cuadrantes de servicios y sobres con contabilidades.

También se bloquearon cinco cuentas bancarias utilizadas por la red, y, tras la clausura de dicho prostíbulo, se prestó asistencia a tres mujeres. Cinco han sido liberadas y otras cinco detenidas y puestas a disposición judicial como presuntas responsables de delitos de organización criminal, prostitución coactiva y blanqueo de capitales.

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Noticias de hoy, jueves 30 de abril de 2026

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