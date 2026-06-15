Tres detenidos por homicidio tras la brutal agresión a un hombre en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a tres personas que presuntamente estarían implicadas en el homicidio de un hombre que resultó herido de gravedad tras sufrir una brutal agresión. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 31 de mayo, en concreto en el distrito zaragozano de Torrero, y, tras ser hospitalizada, la víctima falleció el pasado 11 de junio.

Según la investigación, la víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada en las inmediaciones de un conocido establecimiento hostelero de la zona. Tras la agresión, ambos abandonaron rápidamente el lugar a la carrera por la avenida América. Desde el cuerpo policial han detallado que la colaboración de la ciudadanía ha sido clave para la investigación, ya que facilitaron una descripción muy detallada tanto de las características físicas de los presuntos autores como de la ropa que vestían en el momento de los hechos.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Sin embargo, finalmente falleció el pasado 11 de junio.

Los detenidos tenían diversas reclamaciones judiciales en vigor

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial asumió la investigación desde el primer momento. Se desarrollaron diversas gestiones que permitieron reconstruir los movimientos de los implicados e identificar a los dos presuntos autores materiales de la agresión.

A raíz de las investigaciones, el pasado 12 de junio, en colaboración con los GOES, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio donde se ocultaban los sospechosos. Tras la operación, se les detuvo a ambos como presuntos responsables de un delito de homicidio. Además, durante el registro, donde también participaron agentes de Policía Científica, localizaron diversas prendas de vestir que coincidían plenamente con las descritas por los testigos, un hecho que reforzó los indicios existentes contra los arrestados. Asimismo, se procedió a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de encubrimiento.

Según las pesquisas, la mujer tenía pleno conocimiento de los hechos y del lugar donde se ocultaban los presuntos autores. A pesar de que inicialmente dijo a los investigadores que desconocía su paradero y que actuaba por miedo, las posteriores investigaciones policiales permitieron concluir que su participación habría sido más activa de lo declarado inicialmente.

Cabe destacar que ambos detenidos tenían diversas reclamaciones judiciales en vigor por amenazas, hurtos, robos con fuerza y atentado a agente de la autoridad.

Los tres detenidos han pasado en la mañana de este lunes a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

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