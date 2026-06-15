Antena 3Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

AGRESIÓN

Tres detenidos por homicidio tras la brutal agresión a un hombre en Zaragoza

La víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada, anulando cualquier capacidad de defensa o reacción.

Foto de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional

Foto de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional EFE

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a tres personas que presuntamente estarían implicadas en el homicidio de un hombre que resultó herido de gravedad tras sufrir una brutal agresión. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 31 de mayo, en concreto en el distrito zaragozano de Torrero, y, tras ser hospitalizada, la víctima falleció el pasado 11 de junio.

Según la investigación, la víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada en las inmediaciones de un conocido establecimiento hostelero de la zona. Tras la agresión, ambos abandonaron rápidamente el lugar a la carrera por la avenida América. Desde el cuerpo policial han detallado que la colaboración de la ciudadanía ha sido clave para la investigación, ya que facilitaron una descripción muy detallada tanto de las características físicas de los presuntos autores como de la ropa que vestían en el momento de los hechos.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Sin embargo, finalmente falleció el pasado 11 de junio.

Los detenidos tenían diversas reclamaciones judiciales en vigor

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial asumió la investigación desde el primer momento. Se desarrollaron diversas gestiones que permitieron reconstruir los movimientos de los implicados e identificar a los dos presuntos autores materiales de la agresión.

A raíz de las investigaciones, el pasado 12 de junio, en colaboración con los GOES, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio donde se ocultaban los sospechosos. Tras la operación, se les detuvo a ambos como presuntos responsables de un delito de homicidio. Además, durante el registro, donde también participaron agentes de Policía Científica, localizaron diversas prendas de vestir que coincidían plenamente con las descritas por los testigos, un hecho que reforzó los indicios existentes contra los arrestados. Asimismo, se procedió a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de encubrimiento.

Según las pesquisas, la mujer tenía pleno conocimiento de los hechos y del lugar donde se ocultaban los presuntos autores. A pesar de que inicialmente dijo a los investigadores que desconocía su paradero y que actuaba por miedo, las posteriores investigaciones policiales permitieron concluir que su participación habría sido más activa de lo declarado inicialmente.

Cabe destacar que ambos detenidos tenían diversas reclamaciones judiciales en vigor por amenazas, hurtos, robos con fuerza y atentado a agente de la autoridad.

Los tres detenidos han pasado en la mañana de este lunes a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Un ejemplar de oso pardo sorprende a los conductores al aparecer en una carretera de Navarra

Oso pardo

Publicidad

Sociedad

Francisco del Amo, el mayor donante de Europa

El mayor donante de sangre de Europa vive en Burgos: "No te planteas para quién va o por qué lo haces"

Llamada Andic

La llamada de Jonathan Andic a emergencias: "Mi padre se ha caído, envíen a alguien por favor"

Un avión de la compañía Ryanair durante un despegue

Un altercado en pleno vuelo hacia Tenerife obliga al piloto a desviarse a Faro (Portugal)

Foto de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional
AGRESIÓN

Tres detenidos por homicidio tras la brutal agresión a un hombre en Zaragoza

Huelga de Médicos en Madrid
Huelga de médicos

Quinta semana de huelga médica sin acuerdo por el Estatuto Marco

Adiós a Internet Explorer
Efemérides

Efemérides de hoy 15 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 15 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 15 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 15 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 15 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Bomberos de la provincia de Cádiz

Muere un hombre tras caer a un pozo en Cádiz

Una adolescente mirando el móvil

La hiperconexión y la constante exposición a los móviles puede provocar problemas para conciliar el sueño y desconectar

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Multitudinaria reyerta en Málaga: Hay trece personas detenidas y cuatro heridos

Publicidad