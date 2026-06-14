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La hiperconexión y la constante exposición a los móviles puede provocar problemas para conciliar el sueño y desconectar

Los expertos recomiendan limitar el uso del móvil en las vacaciones para lograr la desconexión

Una adolescente mirando el móvil

La hiperconexión y la constante exposición a los móviles puede provocar problemas para conciliar el sueño y desconectar | Istock

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Cintia Martí
Publicado:

La mayoría de los ciudadanos no se imaginan un día a día sin su móvil. Un estudio de la Fundación BBVA, de enero de este año asegura, que el 98% de la población utiliza el móvil para conectarse a Internet y el 78% lo considera su dispositivo principal de acceso a la red, muy por delante del portátil, 9%, el ordenador de sobremesa 8%, o la tableta, 3%. La encuesta, realizada a 2000 personas mayores de edad, dibuja un país permanentemente conectado. El 94% de los adultos se conecta a Internet todos los días y casi cuatro de cada diez el, 39%, reconoce estar en línea todo o casi todo el tiempo.

País permanentemente conectado

Hablar es una actividad secundaria: el 57% dedica menos de una hora diaria a las llamadas. En cambio, la mayoría pasa más de una hora navegando por Internet un 58% chateando por aplicaciones de mensajería, 50%, o utilizando redes sociales , 47% . El teléfono ha convertido en un centro de operaciones desde el que se gestionan conversaciones, información, ocio, compras, banca y trámites cotidianos. El entorno digital es, además, intensivo y polivalente. El 95% usa Internet con frecuencia para buscar información y para mensajería instantánea; el 90% emplea el correo electrónico; el 82% realiza gestiones bancarias online; el 81% utiliza navegadores o GPS y el 73% sigue redes sociales. Incluso las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT o Gemini, han alcanzado en poco tiempo una implantación significativa: el 43% afirma utilizarlas de forma habitual.

Los psicólogos recomiendan apagar

Todo esto supone una gran cantidad de estímulos, de hiperconexión y de información, que los expertos han acuñado como "infoxicación".Un fenómeno que puede comportar riesgos para la salud. "Puede provocar problemas para conciliar el sueño y desconectar", asegura el psicólogo Enric Valls. Un problema que se agrava especialmente en aquellos que hacen servir su móvil personal también como móvil profesional. "Es imposible desconectar, siempre estás pendiente por si acaso", asegura una trabajadora de Barcelona. Esta situación de estar hiperconectado y en alerta genera estrés y ansiedad en muchas personas. Por eso, después de estar en ese estado, llegar a desconectar en vacaciones resulta complicado.

"El trabajo es importante, pero descansar y desconectar también", recuerda Valls. El psicólogo recomienda poner límites al uso del teléfono móvil durante el periodo vacacional, como no utilizarlo en determinados espacios de la casa o en algunos momentos del día para lograr una desconexión real.

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