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Muere un hombre tras caer a un pozo en Cádiz

Por el momento se desconoce si el hombre ha fallecido por ahogamiento o a consecuencia del golpe.

Bomberos de la provincia de Cádiz

Bomberos de la provincia de CádizEUROPA PRESS

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Iman Benataya
Publicado:

Un hombre ha perdido la vida esta tarde de domingo tras caer a un pozo en la localidad gaditana de Olvera, según ha dado a conocer a través de una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En el comunicado se detalla que el suceso ha tenido lugar minutos después de las 16.00 horas en una casa de campo próxima a la carretera CA-9109, en el paraje de Los Rafaeles, cuando un testigo ha llamado al 112 para informar de los hechos.

El cuerpo de la víctima, un varón de entre 58 y 60 años de edad, ha sido rescatado del interior del pozo por efectivos de Bomberos de la provincia de Cádiz. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de Guardia Civil, de las Policías Locales de Olvera y Torre Alháquime y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Por el momento no han trascendido las causas que han rodeado este suceso ni si el hombre ha fallecido por ahogamiento o a consecuencia del golpe.

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El cuerpo del fallecido fue localizado en el fondo del pozo, de donde tuvo que ser rescatado por los bomberos. Las labores de recuperación resultaron especialmente complejas debido a las características de la infraestructura, que tenía una profundidad aproximada de diez metros y acumulaba alrededor de seis metros de agua.

Fuentes conocedoras de la intervención han señalado que el rescate se llevó a cabo con "bastante dificultad", precisamente por la profundidad del pozo y por el nivel de agua existente en su interior. Finalmente, los equipos desplazados al lugar lograron recuperar el cuerpo sin vida del hombre.

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