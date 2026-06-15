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Huelga de médicos

Quinta semana de huelga médica sin acuerdo por el Estatuto Marco

Los facultativos mantienen la huelga mientras reclaman un estatuto propio con guardias voluntarias y mejor remuneradas, así como una reducción de la jornada laboral. El Ministerio defiende que la reforma ya introduce mejoras, pero los sindicatos las consideran insuficientes.

Los médicos madrileños arrancan este lunes la quinta semana de huelga contra el Estatuto Marco

Los médicos madrileños arrancan este lunes la quinta semana de huelga contra el Estatuto MarcoEUROPAPRESS

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María del Álamo
Publicado:

La huelga de médicos entra en su quinta semana sin avances entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos profesionales en torno a la reforma del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del estatuario del Sistema Nacional de Salud. Las organizaciones médicas mantienen el conflicto activo ante lo que consideran una falta de respuesta a sus principales reivindicaciones, mientras el Ministerio sostiene que el texto en negociación mejora el marco actual.

Un estatuto para los médicos

Uno de los puntos centrales del conflicto es la demanda de un estatuto específico para médicos y facultativos. Los sindicatos consideran que su formación, con seis años de grado y entre tres y cinco de especialización MIR, y su nivel de responsabilidad clínica y legal justifican una regulación diferenciada a través del sistema sanitario público.

Otro de los ejes de la huelga es el modelo de guardias. Los médicos reclaman que pasen a ser voluntarias, que se retribuyan como horas extraordinarias y que su carga se reduzca o limite de forma efectiva. El Ministerio plantea una reorganización del sistema, con límites horarias más estrictos, pero los sindicatos advierten de que las excepciones por necesidad del servicio podrían mantener jornadas prolongadas.

Los facultativos también exigen una reducción laboral de hasta 35 horas semanales, frente a las 45 horas máximas que contempla el borrador del Mónica García. Denuncian además una sobrecarga asistencial crecientes, que aseguran afecta tanto a sus condiciones laborales como a la calidad de la atención a los pacientes.

Sin acercamiento entre las partes

Por el momento, no hay acuerdo entre las partes y el diálogo continúa bloqueado en los principales puntos del Estatuto Marco. Sin acuerdo, los sindicatos mantienen la convocatoria de nuevas jornadas de huelga durante esta semana y advierten de la posibilidad de prolongar las movilizaciones si no hay avances en la negociación.

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