Efemérides de hoy 15 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 15 de junio?

El 15 de junio de 2022, Microsoft finaliza el soporte oficial de la aplicación de escritorio Internet Explorer 11, el navegador que la llevó a liderar el mercado de los exploradores web. Durante 14 años consecutivos, este software se mantuvo como el más utilizado a nivel global, registrando su pico máximo entre 2002 y 2004 con cuotas que alcanzaron el 95% del mercado.

Tras consolidar dicha posición de dominio frente a Netscape, Microsoft redujo el ritmo de actualizaciones y disolvió temporalmente el equipo de ingeniería asignado al proyecto, una estrategia comercial que redujo su competitividad a largo plazo.

La adopción de nuevos estándares web internacionales y el desarrollo de competidores alternativos (como Mozilla Firefox y Google Chrome) redujeron progresivamente la cuota de uso del navegador. Ante la obsolescencia técnica de la arquitectura original, Microsoft diseñó una infraestructura independiente basada en Chromium, lanzando al mercado en 2015 el navegador Microsoft Edge como su reemplazo generacional.

Un 15 de junio, pero de 1985, fundan en Tokio, Japón, la empresa de animación Studio Ghibli. El establecimiento de la productora fue liderado por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata junto al productor Toshio Suzuki, tomando como base al equipo técnico que un año antes había desarrollado el largometraje Nausicaä del Valle del Viento (1984).

La primera producción cinematográfica bajo la denominación oficial del estudio fue El castillo en el cielo, estrenada en los cines japoneses el 2 de agosto de 1986 con una recaudación en taquilla menor que la obtenida por la obra precedente.

Durante las décadas posteriores, la compañía expandió su distribución comercial hacia los mercados de Europa y América. Este posicionamiento en la industria global se consolidó en marzo de 2003, cuando el estudio obtuvo el premio Óscar a la Mejor Película de Animación por El viaje de Chihiro, largometraje originalmente estrenado en el año 2001.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de junio?

1502.- Colón encuentra la isla Martinica en su cuarto y último viaje a América.

1752.- El científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad e inventaría el pararrayos.

1785.- François de Rozier, pionero en elevarse en un globo aerostático en 1873, se convierte en la primera víctima de accidente aéreo cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

1920.- Por primera vez una artista se hace oír en Europa a través de la radio: la cantante Nelia Melba, que actuaba en Londres, fue escuchada en París.

1945.- La actriz Judy Garland se casa con el director Vincente Minnelli, con quien tuvo a su hija Liza.

1960.- Estreno en Estados Unidos de 'El Apartamento', película dirigida por Billy Wilder.

1969.- Se hunde el techo de un restaurante del complejo 'Los Ángeles de San Rafael' (Segovia), falleciendo 58 personas y resultando heridas más de 150 personas.

1993.- Juan Pablo II consagra la madrileña catedral de la Almudena, primer templo español al que un papa confiere personalmente tal preeminencia.

1995.- El futbolista Emilio Butragueño se despide en el estadio Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid en un partido homenaje ante la Roma.

2010.- El Gobierno británico declara inocentes a los 14 civiles muertos a balazos en 1972 por soldados británicos en el 'Bloody Sunday' ('Domingo sangriento'), en Londonderry (Irlanda del Norte).

2013.- La cantante Adele es condecorada como Miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

¿Quién nació el 15 de junio?

1843.- Edward Grieg, compositor noruego.

1914.- Yuri Andropov, exjefe de Estado soviético.

1946.- Demis Roussos, cantante griego.

1953.- Xi Jinping, político chino.

1963.- Helen Hunt, actriz estadounidense.

1964.- Courteney Cox, actriz estadounidense.

1993.- Carolina Marín, jugadora española de badminton.

¿Quién murió el 15 de junio?

1844.- Thomas Campbell, poeta escocés.

1991.- Arthur Lewis, economista británico.

1993.- James Hunt, automovilista británico, campeón del mundo de fórmula 1.

1996.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.

2009.- Fernando Delgado, actor español.

2019.- Franco Zeffirelli, cineasta italiano.

2021.- Gustavo Villapalos, catedrático y político español.

¿Qué se celebra el 15 de junio?

Hoy, 15 de junio, se celebra el Día Global del Viento.

Horóscopo del 15 de junio

Los nacidos el 15 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 15 de junio

Hoy, 15 de junio, se celebra san Vito.