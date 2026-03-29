Condenado a dos años de prisión por prostituir a menores tras captarlos en redes sociales

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, ha condenado a dos años de prisión a un hombre por su presunta implicación en dos delitos de prostitución de menores, después de que este admitiera los hechos. El acusado captaba a sus víctimas, un chico de 14 años y una chica de 15, a través de redes sociales, donde utilizaba identidades falsas para contactar con ellos.

Los hechos tuvieron lugar entre noviembre de 2022 y julio de 2023, y según la investigación, el hombre ofrecía dinero, regalos, ropa e incluso drogas, a cambio de mantener relaciones sexuales con los menores en viviendas particulares.

La detención se ha llevado a cabo en el marco de la operación 'Varsovia', desarrollada por la Policía Nacional, en la que han sido arrestadas varias personas por delitos sexuales contra menores. Cada uno de los implicados, está siendo juzgado por separado.

Además de los dos años de cárcel, el acusado deberá cumplir una orden de alejamiento con respecto a cada una de las víctimas durante cuatro años, y el pago de una multa de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Encuentros sexuales a cambio de 200 euros

Hace justo un año, la Justicia investigaba otro caso de prostitución de menores tutelados, pero esta vez en Álava. Después de que los trabajadores del centro foral donde residían los jóvenes, dieran la voz de alarma al ver un comportamiento fuera de lo habitual en los teléfonos móviles de los adolescentes. Ellas habrían confesado que existían encuentros sexuales en el domicilio de una joven, a cambio de 200 euros. Tras conocer este suceso, el centro foral puso una denuncia.

A partir de ahí, la Ertzaintza empezó a investigar el caso, y las dos chicas, que tenían entre 14 y 16 años, colaboraron con los agentes aportando los pocos datos que conocían sobre el supuesto cliente. Se trataba de un hombre joven, del cual únicamente conocían su nombre de pila y la zona donde vivía.

Días después, el joven era detenido y presentado ante la autoridad judicial. Según fuentes policiales, se trata de una persona con antecedentes, que hace años habría incitado a otra menor a prostituirse.

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