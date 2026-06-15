Un altercado en pleno vuelo hacia Tenerife obliga al piloto a desviarse a Faro (Portugal)

El incidente ocurrió el 10 de junio y quedó grabado por varios pasajeros. En las imágenes difundidas en redes sociales se ve a un hombre caminando por el pasillo del avión, cantando, bailando y tropezando con algunos pasajeros. Mientras parte del pasaje se ríe, otros le increpan para que se siente o abandone la aeronave.

En los rostros de algunos pasajeros se aprecia la tensión del momento, temen por la seguridad del vuelo o porque saben que van a pasar un trayecto bastante incómodo. Antes del aterrizaje, la tripulación solicitó asistencia a las autoridades, quienes procedieron a retirar a los implicados de la aeronave antes de poder reanudar el trayecto a Canarias.

Ingleses y alcohol: algo habitual en vuelos con destino Canarias

Pero no es el único vuelo con incidentes en las conexiones con Canarias, protagonizados por turistas británicos que vienen a pasar sus vacaciones en las islas. El pasado jueves 11 de junio, Controladores Aéreos alertaban de un vuelo de Reino Unido a Tenerife: “La tripulación nos comunica que lleva 12 pasajeros conflictivos”.

Los controladores aéreos tuvieron que coordinar la llegada prioritaria al aeropuerto de Tenerife Sur de un avión procedente de Gatwick (Londres) tras notificarse la presencia de una docena de pasajeros conflictivos en el interior de la cabina. Ante la gravedad de la situación y el número de personas implicadas, se solicitó que se gestionara la presencia de la policía a pie de pista para proceder a la identificación y desalojo de los pasajeros problemáticos nada más tomar tierra.

Con el objetivo de garantizar la seguridad del pasaje y terminar lo antes posible con la tensa situación que se vivía en el aire, los controladores aéreos procedieron a priorizar la trayectoria del aparato. Los controladores explicaron “les recortamos la maniobra en lo posible”. Una medida habitual que agiliza el descenso directo hacia la pista de del aeropuerto Tenerife Sur, Reina Sofía.

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