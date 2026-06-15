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Noticias de hoy, lunes 15 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 15 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 15 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Donald Trump se sale con la suya y consigue anunciar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán con su celebración de los 80 años.

Acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Trump lo ha anunciado en su red social, EE.UU e Irán ponen fin a la guerra. La firma se hará el próximo viernes en Suiza. Se abrirá el estrecho de Ormuz, se levantan las sanciones al petróleo iraní y Teherán renuncia a poseer armas nucleares. Las hostilidades cesarán en todos los frentes, incluido Líbano.

Así ha celebrado Trump su 80 cumpleaños

Con el acuerdo firmado bajo el brazo, Trump se ha hecho su segundo regalo de cumpleaños: una espectacular velada de artes marciales mixtas delante de la Casa Blanca. Con toda la parafernalia posible, incluidos cazas sobrevolando la capital de Estados Unidos. El hispano georgiano Ilia Topuria ha perdido frente a su rival estadounidense.

Disturbios por la cumbre del G7

Trump se encontrará con un ambiente menos festivo cuando viaje en unas horas a la cumbre del G7 en Francia. Se han sucedido los disturbios en Ginebra, cercana a la ciudad de Evian, donde los países más poderosos del mundo se reunirán para analizar las principales crisis internacionales.

Begoña Gómez. obligada a comparecer personalmente

Semana trascendente en lo judicial. Hoy, Begoña Gómez comparece ante el juez Peinado en una audiencia preliminar. Se le comunicará en persona la apertura de juicio oral. El magistrado quiere jurado popular para juzgarla por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Zapatero declarará esta semana

Zapatero tendrá qué rendir cuentas por el caso Plus Ultra y sus joyas. Se le podría acusar de contrabando por ellas. Hace casi un mes prometió dar unas explicaciones públicas que no han llegado. Hablará el miércoles y jueves ante el juez. Según ha podido saber Antena 3, tiene muchas ganas de declarar y explicar su inocencia.

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Cuatro mossos heridos en los disturbios para evitar un choque entre antifascistas y neonazis

Imagen de las manifestaciones en Barcelona.

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Sociedad

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Noticias de hoy, lunes 15 de junio de 2026

Bomberos de la provincia de Cádiz

Muere un hombre tras caer a un pozo en Cádiz

Una adolescente mirando el móvil

La hiperconexión y la constante exposición a los móviles puede provocar problemas para conciliar el sueño y desconectar

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
REYERTA

Multitudinaria reyerta en Málaga: Hay trece personas detenidas y cuatro heridos

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026
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Noticias de hoy, domingo 14 de junio de 2026

La policía científica entra en el portal del domicilio donde se halló el cuerpo
CEUTA

El bebé hallado en Ceuta murió violentamente por la acción de un adulto, según la autopsia

El informe forense definitivo revela que en la muerte intervino alguien externo para provocar las lesiones sufridas por el pequeño, que tuvieron que ser provocadas por una sola persona.

Oso pardo
OSO PARDO

VÍDEO: Un ejemplar de oso pardo sorprende a los conductores al aparecer en una carretera de Navarra

Los estudios genéticos realizados durante el año han permitido identificar 108 osos distintos, y confirman una tendencia de crecimiento de la población del 11,6%.

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Detienen a dos hermanos por agredir con botellas a varios agentes en Bizkaia

León XIV agradece a Felipe VI su apoyo tras el viaje a España: "Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey"

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VÍDEO: La Guardia Civil detiene a seis motoristas, dos de ellos menores, por maniobras peligrosas en la A-7

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