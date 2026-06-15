Noticias de hoy, lunes 15 de junio de 2026

Donald Trump se sale con la suya y consigue anunciar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán con su celebración de los 80 años.

Acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Trump lo ha anunciado en su red social, EE.UU e Irán ponen fin a la guerra. La firma se hará el próximo viernes en Suiza. Se abrirá el estrecho de Ormuz, se levantan las sanciones al petróleo iraní y Teherán renuncia a poseer armas nucleares. Las hostilidades cesarán en todos los frentes, incluido Líbano.

Así ha celebrado Trump su 80 cumpleaños

Con el acuerdo firmado bajo el brazo, Trump se ha hecho su segundo regalo de cumpleaños: una espectacular velada de artes marciales mixtas delante de la Casa Blanca. Con toda la parafernalia posible, incluidos cazas sobrevolando la capital de Estados Unidos. El hispano georgiano Ilia Topuria ha perdido frente a su rival estadounidense.

Disturbios por la cumbre del G7

Trump se encontrará con un ambiente menos festivo cuando viaje en unas horas a la cumbre del G7 en Francia. Se han sucedido los disturbios en Ginebra, cercana a la ciudad de Evian, donde los países más poderosos del mundo se reunirán para analizar las principales crisis internacionales.

Begoña Gómez. obligada a comparecer personalmente

Semana trascendente en lo judicial. Hoy, Begoña Gómez comparece ante el juez Peinado en una audiencia preliminar. Se le comunicará en persona la apertura de juicio oral. El magistrado quiere jurado popular para juzgarla por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Zapatero declarará esta semana

Zapatero tendrá qué rendir cuentas por el caso Plus Ultra y sus joyas. Se le podría acusar de contrabando por ellas. Hace casi un mes prometió dar unas explicaciones públicas que no han llegado. Hablará el miércoles y jueves ante el juez. Según ha podido saber Antena 3, tiene muchas ganas de declarar y explicar su inocencia.

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