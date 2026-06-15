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CASO ANDIC

La llamada de Jonathan Andic a emergencias: "Mi padre se ha caído, envíen a alguien por favor"

Sale a la luz la llamada del hijo del fundador de Mango al 112 minutos después de la caída mortal.

Llamada Andic

Sale a la luz la llamada del hijo del fundador de Mango al 112 minutos después de la caída mortal | Antena 3 Noticias

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Marta Sasot
Marta Sasot
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Avanza la investigación del caso Andic. Hoy ha salido a la luz la llamada que realizó el hijo del fundador de Mango al 112, tras la caída mortal de su padre, el pasado 14 de diciembre, en la zona de Collbató. En los audios, emitidos por el programa 'El matí de Catalunya Ràdio', se escucha a Jonathan Andic, entre sollozos, pidiendo ayuda al teléfono de emergencias: "Necesito ayuda, mi padre se ha caído, envíen a alguien, por favor", suplica.

Durante la conversación, la operadora le pregunta a Jonathan si su padre ha tropezado; él contesta: "Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, a una ambulancia, por favor", relata angustiado.

Jonatan Andic explica que están en el camino de les Coves del Salnitre y, cuando le preguntan si tiene referencia de la altura del barranco, afirma: "No, no lo sé, no lo veo". Durante la llamada habla también con Bomberos y con el Servicio de Emergencias Médicas (SEM): "Ahora vamos a ayudarlo", le dicen, y, llorando, Andic responde: "Ya, pero es que no lo veo". "Bueno, lo buscaremos", contesta la sanitaria, que le informa de que accederán en helicóptero.

Antes de finalizar la conversación, se escucha a Jonathan Andic gritar de forma desgarradora: "Viejo", que es como llamaba a su padre.

Es la segunda llamada tras la caída

La llamada al 112 es la segunda que hace tras la caída. Antes llama a la pareja de su padre. Estos audios son algunas de las pruebas que aporta la defensa para desmontar la acusación de la jueza que lo investiga por homicidio. Jonathan Andic siempre ha sostenido que fue un accidente.

Tras la publicación de las llamadas, Catalunya Ràdio ha entrevistado a Francisco Marco, director de la agencia Método 3 y perito que aporta la defensa de Jonathan Andic. Ha asegurado que la llamada "muestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre" y ha añadido: "Vamos a dar una explicación de lo que realmente ocurrió; vamos a reproducir la misma caída de unos meses antes en el lugar de los hechos, hay un ingeniero especialista que determina que ocurrió lo que nosotros decimos".

Al preguntarle si le sorprende que la primera llamada que se realiza es a la pareja de Isaak Andic, responde que nunca se sabe cómo reaccionaríamos ante algo así.

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