Condenan a seis años de prisión a un hombre por maltratar, violar y prostituir a su mujer para pagar deudas en Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a seis años de cárcel a un hombre por someter durante años a su esposa a malos tratos, agresiones sexuales y explotación con el objetivo de obtener dinero para saldar deudas y consumir drogas. En la misma causa, un segundo acusado, amigo del marido, ha sido condenado a dos años y nueve meses de cárcel por una agresión sexual cometida contra la mujer con el consentimiento y la participación del marido.

La sentencia pone fin a un procedimiento judicial que investigaba hechos ocurridos entre 2019 y 2020 en una localidad del entorno de Sevilla. Según el relato de la Fiscalía, el principal acusado mantenía una conducta habitual de violencia física y psicológica contra su pareja, a la que agredía de forma reiterada mediante golpes, empujones y amenazas, generando un clima constante de intimidación y control.

El hombre obligaba a su esposa a mantener relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero. Uno de esos episodios derivó en la agresión sexual por parte de un amigo del acusado, mientras el marido grababa lo sucedido. Ambos reconocieron los hechos ante el tribunal.

El acusado se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal que superaba los 30 años de prisión por varios delitos cometidos no solo contra su esposa, sino también contra su hija. Sin embargo, el proceso se resolvió mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, las acusaciones y las defensas, después de que el principal acusado indemnizara a la víctima con 12.000 euros.

El Ministerio Fiscal calificó los hechos como especialmente graves, al considerar acreditado que el acusado actuó abusando de su superioridad y de la situación de vulnerabilidad de la mujer. También se tuvo en cuenta que la violencia ejercida se prolongó en el tiempo y formaba parte de una dinámica continuada dentro del ámbito familiar.

Además de las penas de prisión, la Audiencia de Sevilla ha impuesto a ambos condenados órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante varios años, así como otras medidas de protección.

