El descuartizador de Sevilla: "Ella se volvió loca y empezó a golpearse"

Espejo Público muestra las cartas de Antonio Gordillo,el hombre que descuartizó y después arrojó al río Guadalquivir a su vecina Laura, una mujer norteamericana que trabajaba en Sevilla como profesora de inglés.

En ellas, escritas en el mismo lugar del crimen, confiesa que toda la culpa es suya, "yo y solo yo estoy implicado en la muerte de Laura" afirma Gordillo. Pero continúa explicando que fue ella la que se volvió loca e intentó agredirlo, "ella me siguió desde un bar y subió a mi casa a tomar una copa, estando tomando la copa se volvió loca y empezó a golpearse, después me quiso agredir con un cuchillo que cogió de la cocina, no consiguiéndolo se cortó el cuello y fue entonces cuando me entró una locura".

El juez de instrucción 18 de Sevilla confirmóla prisión incondicional para Gordillo el pasado 24 de septiembre por matar y descuartizar el 30 de agosto en Sevilla a una ciudadana estadounidense, la familia de la víctima le imputó otro delito de violación.