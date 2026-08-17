Efemérides de hoy 17 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

El 17 de agosto de 1999, se produce un devastador terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en İzmit (Marruecos). El violento seísmo dura menos de un minuto, pero su tremenda fuerza destructiva reduce a escombros miles de edificios residenciales, infraestructuras críticas y complejos industriales en una de las regiones más pobladas y con mayor actividad económica del país. La catástrofe deja un doloroso saldo de más de 17.000 muertos y cerca de medio millón de personas sin hogar, marcando un antes y un después en la memoria colectiva de la nación por la magnitud de la tragedia humanitaria.

Este trágico suceso expuso graves deficiencias en las normativas de construcción de la época y transformó radicalmente las políticas de gestión de emergencias en el territorio turco. La respuesta internacional masiva demostró una profunda solidaridad global, mientras que el Gobierno local se vio obligado a implementar códigos sísmicos mucho más estrictos y a diseñar planes de contingencia más rigurosos para el futuro.

Un 17 de agosto, pero de 1585, tras un asedio de casi un año, los tercios españoles liderados por el general Alejandro Farnesio entran triunfantes en la rica e influyente ciudad de Amberes. Esta victoria militar, consolidada tras la colosal hazaña de ingeniería del puente de barcas sobre el río Escalda que bloqueó por completo el suministro marítimo rebelde, marcó uno de los capítulos más memorables de la guerra de los Ochenta Años. La capitulación de la plaza fuerte no solo restableció la autoridad de la Corona española sobre este enclave vital, sino que también provocó un éxodo masivo de comerciantes y artesanos protestantes hacia el norte, alterando para siempre el equilibrio económico y geopolítico de los Países Bajos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de agosto?

1502.- Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los Reyes de España.

1843.- Se crea en España el sello adhesivo de correos, pero el decreto de Fermín Caballero no tuvo efectividad hasta el 1 de enero de 1850.

1930.- Pacto de San Sebastián entre distintos grupos políticos antimonárquicos, que contribuyó al advenimiento de la República.

1935.- Son disueltas en Alemania las logias masónicas y confiscados sus bienes.

1945.- Sukarno proclama la independencia de Indonesia y se convierte en su primer presidente.

1958.- Fracaso del primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense.

1962.- Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra. 1982.- Philips lanza el primer Compact Disk (CD).

1998.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoce ante un jurado que tuvo "una relación inapropiada" con Monica Lewinsky.

2008.- Irán lanza por primera vez un satélite espacial de fabricación propia, que lleva el nombre de "Omid".

2016.- Corea del Norte anuncia que ha retomado la producción de plutonio.

¿Quién nació el 17 de agosto?

1920.- Maureen O'Hara, actriz irlandesa.

1926.- Jiang Zemin, ex presidente de China.

1943.- Robert de Niro, actor estadounidense.

1944.- Larry Ellison, informático estadounidense, fundador de Oracle.

1952.- Guillermo Vilas, tenista argentino.

1956.- Alvaro Pino, ciclista español.

1981.- Helen Lindes, modelo española.

¿Quién murió el 17 de agosto?

1786.- Federico II "El Grande", Rey de Prusia.

1945.- Jaime Otero Camps, escultor español.

1965.- Guillermo Fernández Shaw, poeta y actor español.

1987.- Rudolf Hess, militar alemán, lugarteniente de Hitler.

2010.- Francesco Cossiga, expresidente de la República italiana.

2016.- Víctor Mora, escritor, creador del célebre cómic "El Capitán Trueno".

2023.- Hilario López Millán, periodista español.

¿Qué se celebra el 17 de agosto?

Hoy, 17 de agosto, se celebra el Día Mundial del Peatón.

Horóscopo del 17 de agosto

Los nacidos el 17 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 17 de agosto

Hoy, 17 de agosto, se celebran santa Juliana y los santos Paulo, Librado, Anastasio y Jacinto.