Tiroteo en Huelva: dos encapuchados abren fuego desde una motocicleta y dejan tres muertos, entre ellos un niño, en Isla Cristina

"¡Ay mi niño!, ¡Ay mi niño! ¡Ayyy!" esos son los lamentos que se escucharon en la barriada de El Rocío en Huelva, justo después de un tiroteo en plena calle que ha dejado al menos tres muertos.

Las víctimas del tiroteo registrado en Isla Cristina (Huelva) son una mujer embarazada, su hijo menor de edad y la abuela. Hay una cuarta persona herida de gravedad. Las primeras hipótesis apuntan a que este tiroteo podría estar relacionado con otro que tuvo lugar en 2024.

Todo ocurrió alrededor de las 22:00 horas de este domingo. Los autores habrían abierto fuego desde una motocicleta. Las hipótesis apuntan a un posible enfrentamiento entre clanes por narcotráfico.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, así como tratar de identificar a los presuntos culpables.

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