La caja negra del Iryo revela que la maquinista llamó hasta cuatro veces a Atocha antes del choque de Urda

La maquinista del Iryo 6076 intentó contactar en tres o cuatro ocasiones con el Centro de Regulación y Control de Atocha para comunicar una pérdida total de transmisión, según revela 'El Mundo'. El convoy, que transportaba a 147 pasajeros, quedó detenido a las 8:38:41 horas ante la señal de entrada de Urda (Toledo), casi 15 minutos antes de la colisión, en la que murieron al menos 69 personas.

Una vez parado el tren, la conductora consiguió hablar con Atocha. El centro de control le confirmó que se había producido un fallo en el sistema de señalización LZB y le dio una orden verbal para desconectar y volver a conectar los equipos del convoy.

La maquinista lo intentó dos veces sin éxito. A partir de las 8:51 horas recibió asistencia del servicio de mantenimiento de Iryo.

El Iryo alcanzó los 47 kilómetros por hora en tres segundos

El registro de la caja negra sitúa la colisión a las 8:53:12 horas. Según 'El Mundo', el AVE 2080 de Renfe embistió el último coche del Iryo a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora. El tren, que pesaba cerca de 500 toneladas, pasó de estar parado a alcanzar los 47 kilómetros por hora en apenas tres segundos.

El Iryo volvió a quedar completamente detenido a las 8:53:21 horas, nueve segundos después del impacto. La mitad de los ocho coches del convoy descarriló y el coche 3 volcó lateralmente, pese a que el golpe se produjo en el coche 8, situado en la cola del tren.

La maquinista informó de que había pasajeros atrapados

Tras la colisión, la conductora comunicó al centro de operaciones de Iryo que había "recibido un impacto por alcance desde cola". También indicó que se encontraba bien y que seguía ante la señal de Urda, un dato que facilitaba la localización del tren. Un minuto después del choque, el centro de control de la compañía avisó a Atocha.

La maquinista trató de localizar al jefe de tripulantes. Mientras seguía sin poder contactar con él, informó de que algunos pasajeros salían por sus propios medios y de que la responsable del personal de restauración estaba atrapada en el coche volcado, con heridas en la cabeza.

A las 9:03 horas hizo una videollamada para mostrar lo que veía desde la cabina. A las 9:12, Adif comunicó la suspensión de la circulación.

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