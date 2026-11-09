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Muere un hombre atropellado por un camión en la autovía A-6 a la altura de Villafranco del Bierzo

Desde el 112 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha trasladado al lugar de los hechos asistencia médica.

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Imagen de un coche de la Guardia Civil Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió la llamada de alerta a las 6:48 horas. En ese momento se informaba de que un hombre estaba inconsciente en la calzada después haber sido atropellado por un camión en el kilómetro 405 de la autovía A-6, a la altura del término municipal de Villafranca del Bierzo (León), en sentido La Coruña.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos sanitarios, pero únicamente han podido confirmar la muerte de un varón de alrededor de 35 años. También se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico de León.

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