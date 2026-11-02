La historia del pasajero del Iryo que salvó la vida por una invitación a una "tostada de jamón"

A veces, una decisión aparentemente insignificante puede cambiarlo todo. A Iñaki le salvó la vida una tostada de jamón. Habitualmente viajaba en el coche 1 de Iryo, donde incluye el desayuno. Sin embargo, aquel día, un amigo le propuso cambiar de planes.

"Mi compañero me dijo: no cojas desayuno, te recojo y nos vamos a comer una tostada con jamón", recuerda.

Aquella invitación hizo que cambiara su asiento habitual. "Viajé en el coche dos, me dieron ese asiento de manera aleatoria", explica. Una casualidad que terminó siendo decisiva.

Los supervivientes que ayudaron a las víctimas

En el mismo tren viajaba Tangui, en el coche 8. Sobrevivió al accidente y, en medio del caos, se volcó en ayudar a otros pasajeros. Entre ellos, al padre de Marcos y Alicia.

También recuerda cómo una mujer comenzó a rezar. Él se acercó, le dio la mano y rezaron juntos en aquellos momentos de angustia. Para Tangui, una de las decisiones más importantes fue avisar a los familiares de las víctimas.

Entre los heridos está también el padre de Carmen. Su familia llegó al hospital sin apenas esperanzas. Los médicos les habían advertido de que su estado era extremadamente crítico y que era uno de los pacientes más graves que habían recibido. Sin embargo, cuatro días después, la evolución ha dado un giro esperanzador: ya puede hablar.

El dolor de las familias

No todas las historias tienen un final feliz. Ana ha perdido a su hermano y ahora solo quiere poder llevárselo. La espera y la incertidumbre han dado paso a un dolor difícil de asumir.

En el centro parroquial, que durante estos días ha acogido a familiares de las víctimas, ya solo permanece su familia. Una imagen que refleja cómo, poco a poco, las familias van abandonando el centro, aunque algunas lo hacen sin poder recuperar a sus seres queridos.

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