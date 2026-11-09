Desarticulan una banda criminal dedicada a robar joyerías y cajeros con explosivos en Valencia

Según informa la Policía Nacional, nueve personas han sido detenidas por su presunta participación en una organización criminal especializada en robos a joyerías, cajeros automáticos y centros de distribución logística. La banda, asentada principalmente en la provincia de Valencia, utilizaba vehículos de alta gama robados y llegó a recurrir a explosivos para reventar cajeros. Se le atribuyen 53 hechos delictivos y un perjuicio económico estimado en dos millones de euros.

La investigación se inició en diciembre de 2025, tras el asalto a una joyería de un centro comercial de Sagunto (Valencia). Los delincuentes utilizaron tres vehículos de alta gama para cometer el robo y consiguieron llevarse joyas valoradas en 217.000 euros. A partir de ese golpe, los agentes identificaron a los responsables y descubrieron una organización con una estructura jerarquizada, reparto de funciones y vínculos familiares.

El grupo comenzó centrando su actividad en los conocidos como alunizajes, pero después amplió sus métodos y empezó a asaltar cajeros automáticos mediante el uso de explosivos. Para ello empleaba una técnica conocida como "pizza slide", que consistía en introducir por la ranura dispensadora del cajero una herramienta artesanal a la que habían incorporado un artefacto explosivo para provocar la apertura violenta de la máquina y acceder a los cajetines del dinero.

En uno de estos asaltos llegaron a hacer explotar el local y causaron daños en vehículos estacionados en la vía pública, aunque no consiguieron hacerse con el botín.

Una finca rústica como centro de operaciones

La organización utilizaba una finca rústica en Castellón como punto de encuentro para preparar los robos y reunirse después de cometerlos. El lugar también servía para almacenar los efectos sustraídos y los vehículos utilizados en los asaltos.

Los golpes se producían de madrugada. Para desplazarse empleaban coches de alta gama robados previamente en la vía pública o en concesionarios, a los que cambiaban las matrículas por otras sustraídas. Durante los asaltos vestían ropa oscura, se cubrían el rostro y utilizaban extintores para eliminar posibles pruebas y dificultar su identificación.

Entre los últimos hechos que se les atribuyen figuran varios robos con violencia en centros de distribución logística de aparatos electrónicos. Los asaltantes amenazaron a los empleados con armas blancas y consiguieron llevarse material electrónico valorado en 500.000 euros.

Nueve detenidos en tres provincias

La operación policial incluyó nueve entradas y registros, siete en Valencia y dos en Castellón. Los agentes intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros en efectivo, joyas y distintos dispositivos electrónicos procedentes de los robos investigados.

En total han sido detenidas nueve personas, siete en Valencia, una en Bailén (Jaén) y otra en Murcia. Entre ellas se encuentran los dos presuntos cabecillas de la organización. Uno de ellos intentó escapar cuando los agentes acudieron a detenerlo, saltando la valla de su vivienda y escondiéndose en un arcón. Los policías lo localizaron debajo de un colchón.

A los arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental y delitos contra la seguridad vial y la salud pública. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cinco de ellos.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.

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