Condenan a un dentista de Vigo a indemnizar con 18.345 euros a una paciente que sufrió nueve años de jaquecas

Una vecina de Vigo recibirá 18.345 euros por los daños derivados de un tratamiento dental realizado en 2008.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al odontólogo y a su aseguradora a indemnizar a la paciente, que sufrió jaquecas durante años antes de que los médicos descubrieran material procedente de la endodoncia alojado en el seno maxilar izquierdo. El hallazgo se produjo en 2017, casi una década después de la intervención.

La resolución fue dictada el 30 de septiembre de 2026 por la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Vigo. El tribunal revisó el caso después de que la afectada recurriera una primera sentencia que había rechazado su reclamación.

El procedimiento odontológico se practicó sobre una muela superior. Parte del producto empleado para rellenar y sellar sus conductos salió de la zona tratada y terminó en una cavidad del hueso de la mejilla. La mujer comenzó a padecer dolores que, según recoge la sentencia, no desaparecían con los analgésicos prescritos.

Una prueba permitió localizar el material en 2017

En 2017, tras presentar hinchazón en el lado izquierdo de la cara, fue derivada a Otorrinolaringología. Un TAC realizado en julio detectó material de la endodoncia junto a la raíz de la muela, dentro del seno maxilar izquierdo, acompañado de enfermedad inflamatoria.

La paciente fue operada en julio de 2018. Durante la intervención se retiró el material y se trataron otras lesiones dentales. Tras la cirugía, presentó alteraciones de sensibilidad en la zona intervenida y una caída parcial del labio superior.

La Audiencia revisa el rechazo inicial de la demanda

La afectada reclamó judicialmente 172.239 euros al profesional, a la sociedad de la clínica y a la aseguradora. Los demandados defendieron la corrección del tratamiento y cuestionaron tanto su responsabilidad como la cuantía solicitada.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo desestimó la demanda en julio de 2024 porque no consideró acreditada la negligencia profesional.

Aunque reconoció una relación entre el material y la inflamación documentada desde 2017, entendió que no se había probado una actuación contraria a la diligencia exigible.

La mujer recurrió, la Audiencia modificó ese resultado y fijó la compensación en 18.345 euros.